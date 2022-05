Il Real Madrid vince la Champions League, 1-0 al Liverpool, gol partita di Vinicius

Real Madrid sul tetto d’Europa per la quattordicesima volta nella sua storia. Carlo Ancelotti entra nel Guinness dei primati, è stato infatti l'unico ad averne vinte 4 da allenatore e altre due da giocatore e per Karim Benzema potrebbe arrivare anche l’agognato Pallone d'Oro. Allo Stade de France è finita 1-0 con gol partita di Vinicius e per gli inglesi è stata una beffa, visto che avevano dominato per buona parte della gara. La vittoria sul Liverpool è merito di Vinicius Junior, un giovane di 21 anni che ha segnato il gol della vittoria sotto la curva dove si trovavano i supporter spagnoli. Ma buona parte del merito è da assegnare anche al portiere degli spagnoli, il belga Thibaut Courtois, che ha parato tutto quello che c’era da parare e vincendo una un duello personale con Mohamed Salah. Da segnalare che Allo scadere della prima frazione di gioco ci sono voluti quasi 3 minuti di check del Var per annullare un gol di Benzema sul filo del fuorigioco.





Nessuno come il Real in Europa

14 vittorie in questa competizione (comprese quelle che una volta era la Coppa dei campioni), la Champions League negli ultimi 10 anni si è stata conquistata dai “blancos” una volta su due. Lo strapotere del Real è evidente, ma il successo di questa sera però è arrivato in ritardo di 36 minuti per colpe non sportive, ma dell’organizzazione.





Ritardi e disordini

L’afflusso dei tifosi inglesi allo Stade de France è stato rallentato da alcuni organizzativi francesi e dell'Uefa. Questo ritardo ha provocato anche tensione tra gli stessi supporter dei Reds che hanno cercato di entrare allo stadio e le forze dell’ordine. Alla fine la partita è iniziata con 36 minuti di ritardo e con lo stadio pieno in ogni ordine di posto.