Il tetto di cristallo si è rotto. Una donna guiderà la Cassazione, Csm indica Cassano

Per la prima volta nella storia d'Italia sarà una donna a guidare la Corte di Cassazione. Si tratta di Margherita Cassano, attualmente presidente aggiunto della Suprema Corte. Un altro significativo passo avanti sul cammino della parità di genere, che arriva a quattro anni di distanza da un risultato che sino a quel momento sembrava inarrivabile: l'elezione nel 2019 a presidente della Corte costituzionale di Marta Cartabia. Una novità che ha fatto scuola visto che anche oggi la Consulta ha come presidente una donna, Silvana Sciarra.

LA NOMINA ALLA PRESENZA DEL CAPO DELLO STATO

Il voto finale ci sarà il primo marzo prossimo in una seduta di plenum presieduta dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ma l'esito è scontato. Stavolta la svolta porta la firma del Csm che si è appena insediato, guidato dal vicepresidente Fabio Pinelli. A indicare Cassano come successore dell'attuale primo presidente Pietro Curzio, che va in pensione, è stata la Commissione per gli incarichi direttivi, che ha votato all'unanimità la proposta del relatore, il togato indipendente Andrea Mirenda. Un altro concorrente c'era, Giorgio Fidelbo, presidente di sezione in Cassazione. Ma a far pendere il piatto della bilancia, al termine di un'approfondita audizione dei due candidati, dalla parte di Cassano è stato il ruolo di "numero due" della Cassazione che ricopre dal 2020.