Il Trono di Spade punta al grande schermo, un progetto ancora in via di definizione dovrebbe arrivare al cinema

Una delle saghe più famose della Tv punta al cinema. Infatti la Warner Bros. starebbe sviluppando almeno un film ambientato nell'universo epico di George R.R. Martin e tratto dal ciclo bestseller delle Cronache del ghiaccio e del fuoco. La saga de “Il Trono di Spade”, otto stagioni e 73 episodi numeri record con decine di premi vinti, tra cui 59 Emmy su 160 nomination si prepara a sbarcare al cinema. Il progetto è ancora ad una fase iniziale, secondo i rumors che rimbalzano negli Usa. Al momento non è stato scelto il casta e manca ancora il regista. Intanto i fan sognano.





Il progetto

La serie

Hbo, che ha prodotto la serie fenomeno globale, ha lanciato nel 2022 House of the Dragon. Il prequel di Game of Thrones, ispirata in parte a Fuoco e Sangue di Martin e già rinnovata per la quarta (e ultima) stagione (con la terza che andrà in produzione nei primi mesi del 2025). Al momento, l'attesa è per la serie prequel A Knight of the Seven Kingdoms, prevista per il prossimo anno e ispirata a tre novelle scritte da Martin. E’ stato accantonato invece il progetto di un sequel per il personaggio di Jon Snow, interpretato da Kit Harington. Era stato lo stesso atttore a spiegare che: "Non siamo riusciti a trovare la storia giusta da raccontare che entusiasmasse abbastanza". Sembra però che gli spin-off di The Sea Snake, Ten Thousand Ships e The Golden Empire restino in piedi. In passato, alcuni episodi di Game of Thrones erano già approdati al cinema in proiezioni limitate, per promuovere la serie. Ora si pensa al film vero e proprio.