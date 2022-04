Il Vademecum per risparmiare in bolletta. I consigli di Aie/Ue

Ridurre i consumi si può. In un periodo storico così cruciale, con l’Europa che lavora affinchè sia possibile per gli Stati membri allentare la dipendenza dal gas russo (peraltro motivo che muove la missione italiana di questi giorni in Sudafrica) arrivano consigli pratici su come farlo.

STOP AL CARO BOLLETTE

Il vademecum messo a punto dall'Agenzia internazionale dell'energia (Aie) in coordinamento con la Commissione europea, mette in fila tutta una serie di suggerimenti pratici per i cittadini, dall'impatto importante: 450 euro in meno a bolletta all'anno per 220 milioni di barili di petrolio consumati in meno e 17 miliardi di metri cubi di gas, quanto serve per riscaldare almeno 20 milioni di case. E allora vediamo per capitoli cosa fare.

RISCALDAMENTO E CONDIZIONATORI

La media delle temperature nelle abitazioni in Europa è di oltre i 22 C. Abbassare il termostato di solo un grado potrebbe bastare a tagliare del 7% l'energia per il riscaldamento. Nella bolletta si tradurrebbe in un risparmio di 70 euro all'anno ogni grado in meno. Poi c'è l'aria condizionata: alzarla di un grado riduce i consumi elettrici del 10%, con risparmi medi di 20 euro l'anno. Solo riportare la caldaia alle impostazioni di base consente di risparmiare fino all'8% in elettricità per 100 euro l'anno.

I CONSUMI DI CARBURANTE

Un quarto del carburante utilizzato nell'Unione europea è consumato nei trasferimenti da casa al lavoro e ritorno, dunque incoraggiando il telelavoro si riducono anche i consumi, di circa 35 euro al mese. Per il resto, i consigli per ridurre la spesa carburanti prevede una serie accorgimenti: dal car pooling, ovvero condividendo l’uso di un’auto privata e al tempo stesso il costo del viaggio, al lasciare a casa l'auto il fine settimana preferendo i trasporti pubblici, preferire il treno all'aereo, ma persino ridurre la velocità alla guida: solo 10 km/h in meno in autostrada tagliano i costi per la benzina di 60 euro l'anno. Ognuno può fare la sua parte senza aspettare interventi di legge.