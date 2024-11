"Ilary Blasi incinta", ecco la foto che accende il gossip

La foto, il pancino e l'abbraccio del nuovo fidanzato

Ilary versione mamma

incinta. Questa l'indiscrezione lanciata, in copertina, dal settimanale Diva e Donna e destinata a rimbalzare su siti e giornali. Stando a quanto rivela il magazine, infatti, la conduttrice 43enne aspetterebbe il suo quarto figlio, il primo dal nuovo compagno, che di anni ne ha 33.La rivista pubblica una foto in cui l'imprenditore tedesco abbraccia da dietro l'ex moglie die con la mano le accarezza la pancia sospetta. Il settimanale scrive: "Per Ilary una nuova vita: le prime foto con il pancino. Con Bastian un figlio in arrivo". Naturalmente, si tratta di voci, in attesa di conferme o di smentite ufficiali. Per il momento, la diretta interessata ha scelto la via del silenzio. All'interno di Diva e Donna, nel dettaglio, si legge che "gli amici dicono: darà un figlio a Bastian". Dunque, i rumors sulla nuova gravidanza arriverebbero da persone vicine alla coppia, evidentemente intenzionata ad allargare la famiglia.Ilary Blasi è mamma di tre figli, tutti nati dal matrimonio, poi naufragato, con capitan Totti. Cristian è il più grande, avendo compiuto 19 anni pochi giorni fa, precisamente il 6 novembre scorso. Chanel ha 17 anni, mentre la più piccola è Isabel, nata a marzo del 2016.