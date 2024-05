Ilary Blasi salta la fila a Tokyo: la figuraccia ripresa e postata sui social da Cicciogamer

Quant’è piccolo il mondo

Mirko Alessandrini, uno degli youtuber italiani più apprezzati e conosciuto al pubblico come Cicciogamer89, è in vacanza a Tokyo, insieme alla fidanzata. Mentre si trovavano in coda per scattare una foto con la famosa statua del cane Hachiko, si sono imbattuti in Ilary Blasi, anche lei nella capitale giapponese, insieme al compagno Bastian Muller. Lo youtuber romano ha postato una serie di storie su Instagram, per raccontare la vicenda. In una prima storia scrive: «Oggi mentre stavamo in fila per fare la foto a Shibuya, alla statua di Hachiko, abbiamo incontrato Ilary Blasi. Sinceramente il suo comportamento non mi è piaciuto». Nella storia in questione, si intravede la conduttrice farsi scattare delle fotografie vicino al monumento. In sottofondo, i commenti di Cicciogamer: «Ce stà Ilary Blasi. Hai visto che roba, che impertinente. Che st***za, taglia la fila. Insomma non è che te lo meriteresti proprio. A me spiace, ma qua stiamo tutti in fila. Quando uno se sente, se sente …». Poco dopo un’altra Instagram Story dove Mirko riprende sé stesso e parla con i suoi followers: «Voglio semplicemente dire che stai in un Paese dove hanno delle cose serie, devi essere rispettosa e hai saltato un po’ di fila. Quanto è piccolo il mondo. Io non la seguo, ma avrei fatto diversamente. Non voglio che nasca un dissing o altro, però se stiamo tutti quanti in fila, rispettiamo le file perché alla fine siamo tutti quanti umani». Ad accompagnare il video un’ulteriore descrizione: “Il Giappone non è un parco divertimento, le file vanno rispettate. Poi è normale che i giapponesi ci vedano male, non possiamo sempre fare quello che ci pare, non siamo in Italia”. Per concludere, Cicciogamer ha pubblicato una foto insieme alla sua fidanzata scattata vicino alla Statua di Hachiko, aggiungendo un ulteriore riferimento alla Blasi: “Rispettando con educazione le persone che erano in fila”. La vicenda è stata subito ricondivisa sui social, generando moltissimi commenti e critiche, ma anche meme a riguardo.

Intanto Totti ricorda la Roma, ma senza Ilary

Il 28 maggio 2017, Francesco Totti lasciò definitivamente la sua squadra del cuore, la Roma, con un commovente saluto ai compagni e ai tifosi, accompagnato da Ilary Blasi e dai figli. A distanza di sette anni da quel momento, proprio qualche giorno fa, Totti ha postato sui social un video con immagini di quella giornata, aggiungendo una breve descrizione: “La mia vita”. Agli utenti però non è sfuggito un dettaglio particolare: in nessuna delle sequenze compare Ilary, che da sempre l’ha accompagnato e supportato nella sua carriera calcistica. Numerosi i commenti dei fan contrari a questa scelta dell’ex capitano, come “Ricordati di chi ti ha aiutato a scrivere di notte quella lettera ai tuoi tifosi”, “Puoi anche non mettere Ilary nelle foto, ma lei c’era” o ancora “Manca solo Ilary”.