In Egitto Patrick Zaki deve restare in carcere, prolungata di altri 45 giorni la custodia cautelare

Un caso senza fine. Potrebbe essere questo il titolo giusto per la vicenda di Patrick Zaki, lo studente 29enne dell'Università di Bologna, di origine egiziana, che è in carcere dal febbraio del 2020, con l'accusa di propaganda sovversiva su internet , arrestato, tra l'altro, in circostanze non chiarissime.





Zaki resta in carcere

Nell'ultima udienza della Procura del Cairo, svoltasi nelle scorse ore, è stato deciso che lo studente debba restare in prigione per altri 45 giorni . È stata prolungata, quindi, la custodia cautelare in carcere. Alla mamma del ragazzo, alla sorella e ai diplomatici italiani, non è stato permesso di partecipare all'udienza .





Prolungata la custodia

Il meccanismo della giustizia, in Egitto, prevede che la custodia cautelare possa durare due anni, ma anche, in casi particolari, prolungarsi ulteriormente, qualora emergano altre accuse. Dopo una prima fase di rinnovi quindicinali per l'emergenza legata al Coronavirus, ora la vicenda giudiziaria dello studente dell'Università di Bologna è entrata nella fase dei prolungamenti di 45 giorni , proprio come quello deciso dalla procura egiziana nelle scorse ore.





Accanimento giudiziario