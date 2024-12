In salvo la speleologa Ottavia Piana: era rimasta intrappolata in una grotta sabato scorso

Operazioni velocizzate nelle ultime ore

“Pensavamo che le operazioni di salvataggio sarebbe durato di più”, ha spiegato ancora Federico Catania ai microfoni di RTL 102.5, “ a lavorare sono stati i soccorritori detti disostruttori, specializzati cioè nell’aprire quei varchi più stretti nelle grotte”

"Basta con gli attacchi", lo dice il soccorritore

“Ottavia ha fatto la sua parte, ha tenuto duro e nelle ultime fasi ci ha incoraggiato, noi volevamo darle delle pause sanitarie, viste le sue condizioni”, ha proseguito Catania. In questi giorni, soprattutto sui social, alla speleologa sono state rivolte critiche feroci, poiché questo incidente è accaduto a un intervallo di un anno e mezzo di distanza da un’altra vicenda di cui era stata protagonista. A luglio del 2023, infatti Ottavia Piana era rimasta intrappolata in un luogo vicino. “Chi compie esplorazioni come Ottavia Piana lo fa anche per motivi scientifici”, ha spiegato Catania, “non mi sento di giudicare assolutamente”. "Noi non giudichiamo le persone che aiutiamo: sappiamo solo che c'è una persona in difficoltà e interveniamo. Possiamo magari giudicare alcuni atteggiamenti sprovveduti, ma non era questo il caso. Si trattava di una speleologa esperta, con tanta esperienza alle spalle, ed era correttamente attrezzata. Posso dire che è stata una circostanza sfortunata", ha proseguito. La speleologa è infatti impegnata in missioni esplorative con scopi scientifici. Le forze dell'ordine si occuperanno ora di ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto nell'Abisso Bueno Fonteno per verificare se Ottavia Piana e gli altri 10 speleologi che sabato erano con lei hanno rispettato tutte le norme in materia di sicurezza.