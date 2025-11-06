Inaugurata, oggi, a Verona, la 127esima edizione di Fieracavalli. Presenti 2.200 cavalli da 25 Paesi

Max Viggiani

06 novembre 2025, ore 18:00 , agg. alle 18:30

La storica rassegna, nata nel 1898, dedicata al mondo equestre, proseguirà fino a domenica prossima. E' l'edizione più grande di sempre

E' considerata quella più grande di sempre questa 127esima edizione di Fieracavalli che è stata inaugurata, questa mattina, a Verona, nel quartiere fieristico della città, e che proseguirà fino a domenica prossima. E' la rassegna storica più importante, nata nel 1898, dedicata al mondo equestre. Quattro giornate dedicate a sport, allevamento, business, spettacoli e attenzione al sociale, con 2.200 cavalli di 60 razze, 700 aziende espositrici da 25 Paesi. Trentacinque le associazioni di allevatori e un programma ricco con 200 eventi in calendario.


Un settore che occupa 100mila addetti

"Parliamo di un settore che vale 3 miliardi di euro e occupa 100mila addetti", ha sottolineato il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, affiancato, al taglio del nastro, dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana, dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, e dal ministro dell'Agricoltura e Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida. "Fieracavalli", ha detto Lollobrigida, "segna in Verona non solo la capitale del vino, ma, anche, grazie al nostro lavoro, del mondo del cavallo, che mette insieme l'equitazione, l'ippica, gli sport equestri e, in generale, anche la passione di tanti cittadini che hanno nel cavallo un punto di riferimento, di vita. Noi mettiamo tutto a disposizione della gente per essere, come italiani, orgogliosi del Made in Italy, come concetto che sia qualità, bellezza, benessere". Tra i numerosi appuntamenti, il Gala d'Oro serale "Bellezza", da giovedì a sabato al padiglione 8, con i più importanti artisti equestri nazionali e internazionali.  


La mostra più grande del mondo

 "Questa è la mostra dei cavalli e dell'attrezzatura più grande al mondo. Devo fare i miei complimenti alla Fiera perché ogni anno si cresce sempre di più nella qualità, nell'esposizione, nelle migliaia di cavalli e di attrezzature che ci sono. Qui in questi quattro giorni di fiera ci sarà il mondo": lo ha affermato il presidente del Veneto Luca Zaia, a margine dell'inaugurazione di oggi, a Verona.


Un momento straordinario per il Paese

"Tornare a Fieracavalli è sempre una grande emozione e sono orgoglioso di essere qui, oggi, per la sua inaugurazione. Questa manifestazione rappresenta un momento straordinario per Verona e per il nostro Paese": così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervenendo all'inaugurazione di questa mattina. "Fieracavalli è un luogo che unisce operatori e appassionati del settore, famiglie e bambini, in un clima di festa e partecipazione. Il legame dell'uomo con il cavallo attraversa i secoli e continua a essere parte viva della nostra storia, della nostra cultura e della nostra identità". ha concluso Fontana.


