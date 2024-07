Incassi cinema: Deadpool & Wolverine fanno la storia. Sesta miglior apertura di sempre in USA

La Marvel resuscita dalle sue ceneri ed entra (nuovamente) nella storia. Deadpool & Wolverine parte col botto segnando incassi record dopo appena tre giorni dalla sua uscita nelle sale. La pellicola segna l’arrivo nel Marvel Cinematic Universe (da adesso MCU) di Wade Wilson e James Logan, inaugurando di fatto l’Era dei mutanti.





OLTRE OGNI ASPETTATIVA

Nel primo giorno di sfruttamento nelle sale americane, Deadpool & Wolverine ha raccolto 96 milioni di dollari, di cui 38.5 milioni alle anteprime di giovedì. È il miglior debutto dell’anno negli USA battendo l’apertura di Inside Out 2 che un mese fa aveva raccolto 62 milioni. Ma non solo. La pellicola Marvel ha anche il migliore debutto di sempre per un film vietato ai minori e il sesto miglior esordio di tutti i tempi in generale, se non si calcola l’inflazione. Un dato clamoroso che porta gli analisti a dover correggere le previsioni sugli incassi finali del suo primo week end di programmazione. Se il trend dovesse rimanere questo, il film arriverebbe intorno ai 200 milioni di dollari in USA, portandosi oltre i 500 milioni di dollari in tutto il mondo. Si tratterebbe quindi del nono miglior weekend di debutto americano, dietro a tre film degli Avengers (Endgame continua a dominare con 357,1 milioni), due pellicole di Star Wars e Spider-Man: No Way Home (secondo con 260,1 milioni). Nel resto del mondo, il film ha raccolto ben 50.3 milioni di dollari venerdì (Doctor Strange nel multiverso della follia ne aveva incassati 53.6), salendo a 115.1 milioni in tre giorni nei 52 territori in cui è uscito (Doctor Strange nel multiverso della follia era salito a 139.3 milioni). In tutto il mondo, quindi, il film ha già superato i 211 milioni in tre giorni. Incredibile pensare che dopo soltanto tre giornate di programmazione la pellicola ha già superato l’incasso totale di The Marvels, film uscito a fine 2023 e considerato il più grande flop della Marvel.





DEADPOOL & WOLVERINE IN ITALIA

Tra i mercati più redditizi dopo gli USA dove Deadpool & Wolverine sta andando meglio troviamo la Gran Bretagna con i suoi quasi 12 milioni di dollari, seguita da Cina (10 milioni) e Australia (6 milioni). Poi c’è l’Italia dove il titolo Marvel sta andando benissimo. In appena quattro giorni infatti ha già incassato 5,6 milioni di euro, correndo spedito verso un primo fine settimana da quasi 7 milioni di euro. Il primo Deadpool aveva terminato la sua corsa nel nostro paese con 7,4 milioni di euro e il secondo con 7,1 milioni. Insomma, con tutta probabilità, entro lunedì prossimo probabilmente Deadpool & Wolverine avrà già superato gli incassi dei suoi predecessori.





INSIDE OUT 2 SEMPRE AL TOP

Sul versante degli incassi, segnaliamo che nel frattempo mentre imperversa il ciclone Marvel, in USA “Inside Out 2” è arrivato a oltre 608 milioni di dollari, diventando anche in terra americana il miglior incasso per un film animato. Il titolo Pixar è al 13esimo posto della classifica generale delle più grandi performance al botteghino della storia del cinema e in Italia viaggia verso i 44 milioni di euro. Un successo clamoroso anche nel nostro paese che lo porta vicino al settimo posto delle top 50 dei maggiori incassi in Italia.