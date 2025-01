Incendi in California, cinque i roghi ancora attivi. Fumo a Los Angeles, miliardi di dollari di danni

È un'emergenza che sembra incontenibile quella nel sud della California, con incendi devastanti che hanno colpito soprattutto l'area di Los Angeles. Al momento sono cinque i roghi ancora attivi, l'ultimo è scoppiato nella notte, al confine con Ventura. È stato denominato Kenneth e si è diffuso rapidamente, minacciando le ville delle zone collinari di Hidden Hills e Calabasas. Sono già diecimila le case bruciate, in un'area di 117 chilometri quadrati, vale a dire le dimensioni di una città come San Francisco. E continua a crescere il numero delle persone evacuate, circa 150mila, tra cui molte star, visto che ieri le fiamme hanno lambito anche Hollywood e Malibu. Numerose le persone ferite, almeno dieci i morti.





LOS ANGELES SOTTO LA CENERE

Le immagini che arrivano sembrano frutto dell'intelligenza artificiale. A Los Angeles aleggia un fumo denso e piove cenere. Chiuse tutte le scuole del distretto. Anche la NASA è stata costretta a chiudere uno dei suoi centri ed è stato rimandato il match di NBA dei Lakers. I residenti restano in casa, chi può si è procurato un purificatore d'aria e mascherine per sfidare la coltre sulla città deserta. E non mancano gli sciacalli che tentano di approfittarsi della situazione. Per contrastarli lo sceriffo della contea, Robert Luna, ha annunciato il coprifuoco notturno e massimo controllo.





SOCCORRITORI E CAUSE

Intanto prosegue incessante il lavoro dei soccorritori. Si stima che siano 1400 solo i Vigili del Fuoco, aiutati dalla Guardia Nazionale e da 800 detenuti. Ma la loro è una vera e propria lotta contro il vento, che soffia forte, rinvigorendo i roghi. Condizioni durissime, vista anche la scarsità d'acqua. Intanto emergono le prime ipotesi su cosa possa aver provocato la serie impressionante di incendi di vaste dimensioni., la società che raccoglie i dati dei sensori che monitorano i problemi sulla griglia delle fornite energetiche, ha fatto sapere che il suo sistema ha rilevato segni di stress sulle linee elettriche vicino ai luoghi da cui sono partiti i primi roghi. Nelle scorse ore è stato anche arrestato un sospetto piromane. Si tratta di un uomo che avrebbe tentato di appiccare il fuoco a Woodland Hills, con una lanciafiamme artigianale. A bloccarlo, prima di chiamare la Polizia, sono stati i residenti della zona.





DANNI PER MILIARDI DI DOLLARI

Joe Biden ha parlato degli incendi più devastanti nella storia della California. "ha detto rivolgendosi alla popolazione e ringraziando i pompieri e i soccorritori, definiti. Il presidente uscente degli Stati Uniti ha annunciato che verranno aumentati i fondi federali per la California, con il governo che coprirà il 100% dei costi per 180 giorni. Ma le prime stime quantificano i danni in miliardi di dollari. Secondo il Wall Street Journal le perdite totali potrebbero raggiungere i 50 miliardi, secondo AccuWeather invece la cifra complessiva potrebbe aggirarsi tra i 135 e i 150 miliardi.