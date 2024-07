Incendio doloso a Nizza: sette vittime di cui tre bambini e un adolescente

L'INCENDIO

Alle 2:30 di questa mattina, al settimo piano di un edificio a Moulins, quartiere popolare di Nizza, è divampato un incendio che ha rapidamente coinvolto tutto l’edificio residenziale. Sette persone sono morte di cui tre bambini ed un adolescente. Lo ha annunciato il ministro degli interni francese Gerard Darmanin, parlando di una terribile tragedia. I bambini coinvolti avevano cinque, sette e dieci anni. Una delle vittime è morta lanciandosi dalla finestra per sfuggire alle fiamme. Tra i feriti una persona è in condizioni molto gravi e due in condizioni critiche. Le Figaro scrive che l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso il salvataggio di 35 persone.

LA PISTA DOLOSA

Il pubblico ministero di Nizza ha affermato di prediligere la pista criminale e ha aperto un’indagine per incendio doloso. Il comune della città francese ha aperto un’unità di crisi nella sala Nikaia, in un luogo vicino all’incendio per accogliere le famiglie evacuate dall’edificio.il vicesindaco Anne Ramos ha assicurato su Bfmtv che i superstiti saranno presto collocati in nuovi alloggi. Il premier francese, Gabriel Attal, e il ministro dell’interno Darmanin sono attesi a Nizza; il ministro ha scritto sui suoi canali social che l'intervento tempestivo delle autorità preposte ha scongiurato che ci fossero vittime supplementari e che la polizia dovrà fare luce su questo "dramma spaventoso".

L'ITERVENTO DEI VIGILI

Secondo quanto dichiarato dal procuratore di zona all'agenzia France Press l'appartamento andato a fuoco era abitato da una famiglia proveniente della isole Comore, era composta da tre adulti, un adolescente e tre bambini, tutte vittime del rogo. sembra che nello stabile vivesse anche una donna italiana di 38 anni che è riuscita a salvarsi. I vigili del fuoco, in tutto una trentina, hanno impiegato più di tre ore per domare le fiamme e bonificare lo stabile dai gas e dai fumi prodotti dalla combustione. l'intervento si è concluso alle 5 del mattino.