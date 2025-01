Incidente a Cuba per un minibus di turisti italiani. Morta la guida del gruppo

Un gruppo di turisti italiani è stato coinvolto in un incidente stradale a Cuba. È accaduto nel pomeriggio di giovedì 16 gennaio sull’autostrada nazionale vicino al comune di Aguada de Pasajeros, a Cinefuegos. Otto le persone coinvolte. Nello schianto sono morti Patrizia Crisolini Malatesta, accompagnatrice e guida del gruppo di turisti di Avventure nel Mondo, e l’autista cubano.

Secondo quanto riferisce il tour operator, degli altri sei turisti due hanno subito un intervento ma sono fuori pericolo e gli altri quattro riportano solamente delle contusioni.

Il minibus era partito dall’Avana per un tour organizzato da Avventure nel Mondo. A ricostruire i fatti è la stessa azienda che organizza viaggi: “Nell’incidente a Cuba è rimasto coinvolto un gruppo di 6 viaggiatori di Avventure nel Mondo più l’accompagnatrice e la guida cubana. Ancora non è chiara la dinamica, ma sappiamo che il pulmino è entrato in collisione con un camion ed è finito fuori strada. Ci sono due morti: la nostra coordinatrice Patrizia Crisolini Malatesta, 67 anni, e il suo driver. Contrariamente a quanto si sta dicendo, ci sono state anche due persone ferite che hanno subito un intervento e sono fuori pericolo”, ha detto Susanna Ceccherini, responsabile media e comunicazione di Avventure nel Mondo.





LA DINAMICA DELL’INCIDENTE

Secondo le prime informazioni riportate dai media locali, l’autista del mezzo avrebbe perso il controllo del veicolo impattando contro un parapetto per poi finire nel fosso che divide le due carreggiate, scontrandosi con la ringhiera di cemento di un ponte.





IL CORDOGLIO DI AVVENTURE NEL MONDO

“Siamo molto addolorati nel dover comunicare una brutta notizia che ci ha raggiunto in queste ore. leri pomeriggio, a Cuba, il pulmino di uno dei nostri gruppi è stato coinvolto in un incidente stradale e purtroppo, la nostra coordinatrice Patrizia Crisolini Malatesta e la guida non ce l’hanno fatta” comunica Avventure nel Mondo. “In queste ore stiamo cercando di capire la dinamica dell’incidente e abbiamo attivato tutti i canali di emergenza per gestire l’accaduto. Siamo molto addolorati per la perdita di una persona che da molti anni faceva parte della famiglia di Avventure, partecipando sempre attivamente e con entusiasmo alla vita associativa dell’Angolo di Roma. Vi chiediamo per ora il massimo riserbo, per rispetto della famiglia e degli amici” concludono.





CHI ERA PATRIZIA CRISOLINI MALATESTA

Patrizia Crisolini Malatesta, 67 anni, aveva coordinato decine di viaggi. Aveva anche un blog in cui riportava le sue esperienze: “Una cosa che faccio con grande passione, non so fino a quando, è viaggiare. Non so se viaggio per fare fotografia o se faccio fotografia per viaggiare, Queste sono al momento le due grandi passioni della mia vita" scriveva in uno dei suoi ultimi post.