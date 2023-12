Incidente mortale in un cantiere a Milano, deceduto un operaio di 28 anni, era di origine egiziana

MORTE AL CANTIERE

Morire di lavoro, a 28 anni. A Milano, in un freddo lunedì mattina. La vittima è un ragazzo arrivato in Italia dall’Egitto. Si chiamava Mohammed, si era trovato un lavoro, pensava di costruirsi un futuro. L’incidente è avvenuto in un cantiere edile in via Parravicini, all’incrocio con via Sammartini, non lontano dalla Stazione Centrale. Erano le nove del mattino, l’operaio è stato schiacciato dal pesante carico di una gru, che gli è caduto addosso.

UN LAVORO ONESTO

Mohammed era in Italia da due anni e ha sempre lavorato nell'edilizia, da circa cinque mesi lavorava alla costruzione della torre di via Sammartini, mentre in precedenza aveva lavorato per la stessa azienda per un altro edificio fuori Milano. Anche suo fratello lavora nel milanese come operaio edile, mentre la moglie e la figlia di tre anni sono rimaste in Egitto.

SCHIACCIATO DAL CARICO DI UNA GRU

L'operaio è rimasto schiacciato mentre si trovava sotto il carico al decimo e ultimo piano di una struttura in costruzione, caduto dalla gru dopo un cedimento. La ricostruzione della dinamica dell'infortunio è in corso da parte del personale di Ats intervenuto sul posto. Per recuperare il corpo del ragazzo sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco.