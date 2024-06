Incidente mortale sulla Palermo-Sciacca: due morti e un ferito

Strada chiusa al traffico, nel veicolo coinvolto presenti altre due persone

Il sinistro è avvenuto all’alba sulla statale Palermo-Sciacca, sullo svincolo per Giacalone. Alla guida del veicolo, una Fiat Punto, una donna con tasso alcolemico superiore alla norma. Le vittime sono Selma El Mouakit, 20 anni, e il piccolo di 16 mesi Abd Rahim Gharsallah, un’altra giovane è rimasta gravemente ferita. A bordo dell’auto erano presenti altre due ragazze, di 23 e 21 anni, attualmente ricoverate in ospedale, in prognosi riservata. Le tre avevano trascorso la notte a Palermo e stavano tornando in direzione di Partinico. L’Anas ha temporaneamente chiuso la strada al traffico tra le uscite di Altofonte e Giacalone per consentire i rilievi. E’ stata predisposta una viabilità alternativa.