Indian Weels, Alcaraz batte Sinner 2 set a 1 e vola in finale

Carlos Alcaraz batte Jannik Sinner 2 set a 1 e si qualifica per la finale del torneo di Indian Weels, con parziali di 1-6, 6-3, 6-2. La sfida inizia dal 4-3 per l'altoatesino, ovviamente ci riferiamo ai precedenti incontri. Subito Sinner al servizio e subito gioco per lui. Il secondo gioco è per lo spagnolo, quindi il nuovo vantaggio per l'italiano, prima della pioggia fermi il match. A Indian Wells oltre al posto in finale, è in palio la posizione di numero 2 del mondo. Dopo l'invasione delle api, che ha condizionato il quarto di finale tra Alcaraz e Zverev, il sabato californiano è, infatti, caratterizzato dal maltempo. Sinner e Alcaraz hanno giocato appena 17 minuti prima dell'arrivo della pioggia: tre game con l'altoatesino in vantaggio 2-1.

La pioggia

Il giudice di sedia ha prima sospeso il gioco tenendo i giocatori in campo, ma visto che la situazione non migliorava, dopo qualche minuto ha deciso di mandare i giocatori negli spogliatoi in attesa del miglioramento delle condizioni meteo. Gesto da gentleman di Sinner qualche attimo prima della sospensione ufficiale ha preso in mano l'ombrello tenuto dalla raccattapalle, iniziando a conversare con la ragazza. Il tutto fino alla decisione di mandare sia lui che Alcaraz negli spogliatoi. Rientrati in campo, un’altra spruzzata di pioggia ha portato ad una nuova sospensione della sfida. Fortunatamente verso l'1 (ora italiana) ha smesso di piovere e sono iniziate le operazioni per asciugare il campo. Quindi la ripresa del gioco.





La gara

La ripresa del gioco, con il sole che filtra tra le nuvole, al primo set con 2 giochi a 1 per Sinner. L'altoatesino è entrato in campo molto concentrato portandosi sul 4-1 e conquistando il set, vincendo 6-1. Troppo forte l'azzurro per lo spagnolo nel primo set. Alla ripresa del gioco, in meno di 20 minuti Sinner ha affondato l'avversario con il servizio, i colpi e la difesa. Nel secondo set Alcaraz cambia marcia ed entra in campo più concentrato conquistando il primo gioco. Lo spagnolo sbaglia meno, trova la continuità dei colpi e riesce a tenere sotto controllo l'azzurro, vincendo 6-3. Si va al terzo set. Dopo il primo gioco a favore di Sinner, Alcaraz torna di nuovo protagonista. Nel secondo gioco Sinner cade e si fa male a un polso. Alla fine è successo per lo spagnolo. 6-2. Troppi errori col dritto per Sinner. La sconfitta di oggi fa perdere l'imbattibilità stagionale di 19 partite consecutive dell'altoatesino.