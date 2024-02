Indiscrezioni della stampa spagnola, l'attaccante francese Kylian Mbappe ha firmato un contratto con il Real Madrid

Kylian Mbappe, attaccante del Paris Saint-Germain, ha firmato un contratto di cinque anni con il Real Madrid. La notizia è riportata dal quotidiano sportivo spagnolo Marca. Se confermata, finirebbero le voci, che girano da tempo della volontà del giocatore di 25 anni, di passare alla squadra spagnola. Del resto, lo stesso Mbappe aveva già detto alla squadra in cui milita che non avrebbe più rinnovato il contratto oltre questa stagione. Sempre secondo Marca, il vincitore della Coppa del Mondo 2018 avrebbe già informato il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi, la scorsa settimana della sua decisione. Mbappe era arrivato al Psg nel 2017 dal Monaco e avrebbe chiesto al club parigino di non fargli ulteriori offerte perché ha firmato con il Real. Al momento sulle anticipazioni di stampa di Marca non si sono conferme ufficiali.





La squadra dei sogni

La volontà del giocatore di cambiare squadra coincide con quella del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez di far arrivare il calciatore con il nuovo Santiago Bernabéu. L’idea del numero uno dei blancos è quella di costruire una super squadra con i migliori giocatori del mondo. L'inaugurazione del nuovo stadio avrà la ciliegina sulla torta: Kylian Mbappe. Un inseguimento al giocatore durato sette anni. Lo stadio sarà inaugurato quest'estate. L’arrivo di Mbappe darà anche un nuovo impulso economico alla squadra con l'ingresso di nuovi sponsor che porteranno ulteriore linfa alle casse societarie. L’attaccante in arrivo sarà il giocatore più pagato del club, ma senza far saltare la scala degli stipendi. Il Real Madrid è un club che vanta conti in regola. Adesso non resta che vedere all’opera l'attaccante al fianco dei nuovi compagni di squadra che si chiamano Vinicius e Bellingham.