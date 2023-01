Inflazione, nel 2022 stangata da oltre 3.000 euro a famiglia, ecco i rincari maggiori

Il conflitto in Ucraina, che continua nonostante i tanti tentativi di arrivare alla pace, ma anche la crisi energetica, hanno spinto al rialzo i prezzi di beni e servizi. Il risultato è quello di incrementi dei listini che investono tutti i settori, dai trasporti ai beni di consumo, dal turismo alla ristorazione. Nel 2022 tutto questo ha portato a una stangata da più di tremila euro a famiglia, prendendo in considerazione un nucleo di quattro persone. A dirlo, alcuni dati diffusi dal Codacons, che rielabora i numeri dell'Istat.

La mappa dei rincari, dall'energia all'olio di semi

La "mappa dei rincari" analizza, voce per voce, l'aumento medio di prezzi e tariffe registrato nel corso del 2022. Al primo posto, neanche a dirlo, l'energia elettrica, salita del 110,4% rispetto al 2021, seguita dai biglietti aerei (internazionali ed europei) che crescono del +85,9% su anno, e dal gas (+73,7%). L'olio di semi è rincarato in media lo scorso anno del 51,5%, il gasolio per riscaldamento del 38,4%, mentre la voce "altri carburanti" (Gpl, metano) sale del 33,3%. Aumenti quelli del 2022 che si sono tradotti in un pesante aggravio per gli italiani. Considerata la spesa per consumi di un nucleo di 4 persone, il tasso di inflazione medio dell'8,1%, a parità di consumi, si è tradotto in una stangata da +3.018 euro (+698 euro solo per la spesa alimentare, +9,1%).

L'elenco completo

Ecco la maggiore spesa annua a famiglia (un nucleo di quattro persone) nel 2022:

- Energia +862 euro

- Gas +533,6

- Carburanti +335

- Pane e cereali +144

- Carne +122,7

- Verdura +117,3

- Servizi ricettivi

ristorazione +114,2

- Latte, formaggi

e uova +94,1

- Mobili e servizi

per la casa +83,1

- Pesce +54,7

- Frutta +43,6

- Oli e grassi +39,5

- Acque minerali

e bevande +33,5

- Trasporto +27

- Zucchero e dolci +22,8

- Animali domestici +14,5

- Piante e fiori +9,5