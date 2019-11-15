Influenza, in quattro settimane a letto 341.000 italiani

Non è ancora un'epidemia, ma l'influenza ha iniziato quest'anno veloce la corsa: in meno di un mese di sorveglianza sono state 341.000 le persone allettate dal virus in Italia, soprattutto bimbi, di cui 119.000 solo la settimana passata. Questi i numeri dell'ultimo bollettino Influnet, pubblicato dall'Istituto superiore di sanità (Iss). Durante la quarantacinquesima settimana del 2019, ovvero la quarta dall'inizio della sorveglianza per la stagione in corso, l'incidenza totale è pari a 1,97 casi per mille assistiti, ma nella fascia di età 0-4 anni arriva a 3,91 casi per mille assistiti. In tutto 794 medici sentinella hanno inviato dati relativi alla frequenza di sindromi influenzali tra i propri assistiti. In quasi tutte le Regioni l'incidenza è sotto la soglia basale ma "quella osservata in alcune regioni è fortemente influenzata dal ristretto numero di medici e pediatri che hanno inviato, al momento, i loro dati".