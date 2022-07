Inizia la seconda vita in nerazzurro di Romelu Lukaku, oggi la firma del contratto con l'Inter

ALBA NERAZZURRA

E’ arrivato il grande giorno del ritorno di Romelu Lukaku all’Inter. L’attaccante belga questa mattina prima delle 7.00 è sbarcato a Linate con un jet privato. In tuta, maglia azzurra e cappellino, uscito dal terminal ha indossato una sciarpa dell’Inter con la quale ha posato per i fotografi. Oggi sosterrà le visite mediche presso la sede del CONI, poi è atteso in sede per la firma del nuovo contratto. “Sono troppo contento di essere tornato all’Inter” ha detto il centravanti. Meno di un anno fa, fresco di scudetto, se ne era andato al Chelsea. Ma l’atteso ulteriore salto di qualità della sua carriera non si è realizzato. Anzi, l’avventura inglese ha portato più delusioni che gioie. Già in inverno Lukaku ha iniziato a sentire nostalgia. Di Milano, dell’Inter, di San Siro, dell’intesa in campo con Lautaro Martinez e dell’affetto dei tifosi. Affetto che ora dovrà riconquistare, perché in molti non gli hanno ancora perdonato la partenza di un anno fa, scambiata per un tradimento. Pur di tornare Big Rom ha accettato un considerevole taglio del suo stipendio e si è speso in prima persona per convincere il Chelsea a dare il via libera al prestito oneroso. Alla società londinese l’Inter ha versato una cifra vicina ai settanta milioni di euro.