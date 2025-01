insulti, calci e pugni ad una coppia gay al Pigneto a Roma, camminavano tenendosi per mano

Una decina di giovani sui 18 anni che stava festeggiando il nuovo anno in un appartamento al primo piano nel quartiere Pigneto , poco dopo l'una sono scesi in strada e per un quarto d’ora hanno accerchiato e picchiato la coppia che si teneva per mano con calci e pugni, apostrofandola con insulti omofobi . Hanno infierito soprattutto su Sthefano , un ragazzo residente nella Capitale originario del Perù che al pronto soccorso del Vannini è stato giudicato guaribile in 25 giorni per trauma cranico, ossa nasali rotte, ferite e contusioni varie al volto e al corpo. Il ragazzo si è dovuto recare in ospedale a piedi perché non c’erano ambulanze disponibili. "Ho saputo difendermi in qualche modo, ma mi hanno aggredito in 10 in modo tale che altri ragazzi non sarebbero sopravvissuti - racconta Sthepano a Gaynet . Abbiamo denunciato e vogliamo che la nostra storia sia da esempio. Vogliamo che tutto questo finisca, tenersi per mano o scambiarsi uno sguardo romantico deve essere un gesto normale per tutti. Vogliamo reagire alla paura, perché con la paura di essere se stessi non si vive".

Non è stato l’unico caso

Un'esperienza simile l'hanno vissuta lo scorso 22 dicembre a Milano Ivano e il suo compagno Alfredo: tornavano a casa verso mezzanotte anche loro camminando mano nella mano, quando sono stati prima offesi da un gruppo di italiani sui 30/40 anni e poi Ivano è stato colpito da un pugno alla testa ed è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Mentre Fabrizio Marrazzo Portavoce Partito Gay Lgbt+, ha denunciato che a Torino un'altra coppia di gay di 18 e 20 anni è stata aggredita a Capodanno. I due ragazzi sono stati "pestati dal branco che ha rotto i denti ed il labbro ad Andrea" e poi li hanno derubati dei cellulari.

Marrazzo è tornato a proporre di "sanzionare con 500 euro chi compie atti di omobitransfobia o di violenza verso le persone Lgbt+". Non è un caso che ben il 53% delle persone Lgbtqia+ evita ancora oggi di tenersi per mano in pubblico, come ricorda Gaynet citando i dati rilevati dall'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali (Fra). "Quello che è successo a Sthepano - commenta Rosario Coco, presidente di Gaynet - è il risultato di tutte quelle leggi di uguaglianza che ancora non ci sono, visto che l'Italia registra un vergognoso 36/mo posto sulla paritàLgbtqia+ nella Rainbow Map di Ilga Europe, nonché della peggiore maggioranza parlamentare sui diritti civili che l'Italia ricordi, dal disastro nei consultori alla persecuzione di famiglie arcobaleno e persone trans".

Sabato 4 manifestazione al Pigneto

Per Marilena Grassadonia, coordinatrice dell'Ufficio Diritti Lgbt+ di Roma Capitale "essere aggrediti perché si cammina mano nella mano con la persona che si ama è un atto violento e intollerante che non può trovare posto nella nostra città". E per sconfiggere la rabbia e la paura e "non arrendersi" un presidio per sabato 4 gennaio alle 17 al Pigneto è stato promosso dalle realtà Lgbtqia+ con le associazioni del territorio.