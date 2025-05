Internazionali di Tennis, Fognini bene, fuori gli altri italiani

Battuti Cecchinato, Sinner e Berrettini, stasera Fognini al terzo turno

Dopo il mercoledì nero nel fantastico giovedì, a metà programma ci resta solo Fabio Fognini, che ha battuto il moldavo Albot 7-6; 6-3, vendicando la sconfitta patita a Indian Wells in aprile. Fuori in due set Sinner, Berrettini e Cecchinato, con il romano deluso, dopo la splendida giornata vissuta contro Zverev, e con un tabellone che sembrava davvero in discesa. Federer rischia con Coric nel secondo match di giornata, Nadal dopo aver cancellato Chardy deve affrontare Basilashivili. Nole Djokovic ha bissato la vittoria ottenuta Su Shapalov. nel gennaio scorso sul cemento degli Australian Open, unico precedente tra i due. Un successo netto, limpido, 6-1 6-3 in 66 minuti, E stasera, ancora in chiusura, Fognini di nuovo sul Pietrangeli contro Tisispas.

