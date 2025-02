Irama di nuovo al Festival di Sanremo con "Lentamente": “Sono davvero grato a Carlo Conti e sono contento di renderlo orgoglioso di me”

Irama torna in gara al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Lentamente”, scritto dallo stesso Irama con Blanco, Giuseppe Colonnelli e Michelangelo alla produzione. Ospite del Radio Truck di RTL 102.5 a Sanremo, in compagnia di Angelo Baiguini e La Zac, Irama ha raccontato le sue emozioni in vista della prima serata del Festival di Sanremo: «Questa sera canto per quinto. In generale sto bene e, contando anche Sanremo Giovani, penso di aver partecipato 5 o 6 volte. Il mio primo Sanremo Giovani fu la mia prima esibizione live ed era con Carlo Conti. Io non arrivai da nessun concorso, arrivai con un’etichetta indipendente e mi ero iscritto in fila. Mi scoprì Carlo, mi prese tra quelli che ancora non erano conosciuti e sono davvero grato. Lui è super orgoglioso e io sono contento di renderlo orgoglioso e lavorare sodo sulle mie cose, mi fa piacere».





La sfilata sul Green Carpet e “Lentamente”

Nel corso di “The Flight”, Irama ha anche parlato de suo look al Green Carpet di ieri sera e della sua visione sulla musica latina: «Ieri sera alla sfilata sul Green Carpet mi sono portato un elmo perché è collegata a quello che vedrete stasera. È collegato con la canzone e stasera racconterò tutto meglio. Questa canzone esce anche in versione spagnola. Mi piace il mondo latino anche se non ho mai fatto niente alla fine, ho cercato di raccontarlo e di tirarlo fuori. Sto iniziando un po’ ora ma non posso spoilerare. Sto raccontando quel mondo, che è anche vicino a noi e mi piace quella cultura e penso sia arrivato il momento di farla vivere. A livello musicale, storicamente abbiamo avuto un sacco di influenza del mercato latino, che non significa reggaeton perché poi in Italia purtroppo è arrivata questa cosa distorta che latino vuol dire solo quello, ma in verità ci sono tante altre cose ed è un mondo musicale bellissimo. E anche il nostro che è mediterraneo ha un sacco di influenze» ha rivelato Irama.





Il duetto con Arisa

Una delle serate più attese del Festival di Sanremo è quella dei duetti. Irama porterà con sé sul palco Arisa: «Nel duetto con me ci sarà Arisa. È una cantante meravigliosa ed è un’anima fragile, ma potente allo stesso tempo. Sono veramente felice di condividere con lei il palco e di fare questa canzone con lei, che sarebbe “Say Something”».