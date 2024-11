Iran-Israele: si fa più imminente l'offensiva di Teheran, ma Tel Aviv è pronta a resistere

Nella notte invece l’esercito israeliano ha continuato ad attaccare Beirut, la capitale libanese . Ci sono stati almeno due morti e quattro feriti nel corso di un raid nella zona della città in cui gli obiettivi sarebbero stati covi dei miliziani di Hezbollah. Il premier libanese Najib Mikati ha criticato oggi "l'espansione" degli attacchi di Israele contro il suo Paese, affermando che essi indicano un rifiuto degli sforzi per una tregua. E ci sono nuovi raid nella notte anche su Gaza, a Nuseirat: 47 i morti tra cui anche donne e bambini, ha denunciato l'agenzia di stampa palestinese, Wafa

La guida suprema dell'Iran , l’ayatollah Ali Khamenei, ha dato ordine lunedì scorso al Consiglio per la sicurezza nazionale iraniano di prepararsi ad attaccare Israele, in risposta ai raid di Tel Aviv del 25 ottobre scorso. Raid che hanno colpito alcune infrastrutture militari di Teheran. Secondo la Cnn, Tel Aviv sarebbe pronta a un attacco iraniano che, però, non dovrebbe avvenire prima di martedì prossimo, giorno delle elezioni presidenziali americane.

La Cnn: Israele pronta a offensiva iraniana

Israele si trova in un "alto livello di prontezza" in vista di un possibile attacco dall'Iran. Lo scrive la Cnn citando una fonte militare israeliana, che tuttavia ha aggiunto che stanno "ancora valutando il processo decisionale in Iran" per determinare se e quando avrà luogo una rappresaglia per i raid israeliani contro la Repubblica islamica della scorsa settimana". Secondo la fonte, i recenti attacchi israeliani alle strutture di produzione missilistica e alla difesa aerea iraniana hanno "creato un dilemma per Teheran", poiché la sua capacità di colpire Israele e difendersi da futuri attacchi israeliani è stata diminuita