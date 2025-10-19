Israele accusa Hamas di avere violato il cessate il fuoco, raid su Rafah

Israele accusa Hamas di avere violato il cessate il fuoco, raid su Rafah

Israele accusa Hamas di avere violato il cessate il fuoco, raid su Rafah

Alessandra Giannoli

19 ottobre 2025, ore 16:30

Rispettiamo la tregua, fa sapere la fazione islamica

Tregua in bilico a Gaza. L'esercito israeliano ha confermato di avere effettuato dei raid su Rafah a seguito del lancio di un missile anticarro contro le truppe impegnate a smantellare le infrastrutture terroristiche. Il premier Netanyahu, che ha riunito i vertici delle forze di sicurezza, ha ordinato di agire con forza contro gli obiettivi terroristici, accusando Hamas di avere violato il cessate il fuoco. "Hamas imparerà oggi a sue spese che l'esercito israeliano è determinato a proteggere i propri soldati” ha poi dichiarato il ministro della Difesa Katz. Il braccio armato della fazione islamica, le Brigate al-Qassam, hanno replicato che il gruppo sta rispettando l'accordo di cessate il fuoco, affermando di non essere a conoscenza di scontri, nel sud della Striscia. "Riaffermiamo il nostro impegno, totale, per l'attuazione di quanto concordato, prima di tutto un cessate il fuoco in tutte le aree della Striscia”, ha inoltre sottolineato, in una nota, le Brigate al-Qassam. Il ministro di estrema destra israeliano Ben Gvir, intanto, ha lanciato un appello a Netanyahu affinché riprenda le operazioni militari su vasta scala nella Striscia. "Le false illusioni secondo cui Hamas potrebbe cambiare i suoi comportamenti, o persino rispettare l'accordo che ha firmato, si rivelano, come previsto, pericolose per la nostra sicurezza", ha aggiunto Ben Gvir, chiedendo la distruzione completa dell’organizzazione. Resta chiuso il valico di Rafah, al confine tra la Striscia di Gaza e l'Egitto, dove passano gli aiuti destinati alla popolazione palestinese, per fare pressione su Hamas affinché restituisca i corpi degli ultimi ostaggi rapiti il 7 ottobre.


Argomenti

Hamas
Gaza
Israele
Netanyahu
raid israeliani
Tregua

Gli ultimi articoli di Alessandra Giannoli

Mostra tutti
  • Elly Schlein attacca Giorgia Meloni, libertà e democrazia a rischio con l’estrema destra al governo

    Elly Schlein attacca Giorgia Meloni, libertà e democrazia a rischio con l’estrema destra al governo

  • Celebrati a Padova i funerali di Stato dei tre carabinieri morti nell’esplosione di due giorni fa a Castel D’Azzano

    Celebrati a Padova i funerali di Stato dei tre carabinieri morti nell’esplosione di due giorni fa a Castel D’Azzano

  • Visita di Stato dei Reali d’Inghilterra in Vaticano il 23 ottobre

    Visita di Stato dei Reali d’Inghilterra in Vaticano il 23 ottobre

  • Conto alla rovescia per il rilascio degli ostaggi israeliani, verranno liberati da Hamas entro lunedì

    Conto alla rovescia per il rilascio degli ostaggi israeliani, verranno liberati da Hamas entro lunedì

  • Pioggia di droni e missili sull’Ucraina, a Leopoli sfiorato dalle bombe un convoglio umanitario con attivisti italiani

    Pioggia di droni e missili sull’Ucraina, a Leopoli sfiorato dalle bombe un convoglio umanitario con attivisti italiani

  • Minacce a Caivano, consegnato un proiettile a don Maurizio Patriciello durane la messa

    Minacce a Caivano, consegnato un proiettile a don Maurizio Patriciello durane la messa

  • Trump, dopo il vertice in Alaska, dichiara che Putin vuole un accordo di pace sull’Ucraina non una tregua

    Trump, dopo il vertice in Alaska, dichiara che Putin vuole un accordo di pace sull’Ucraina non una tregua

  • Colpita dagli israeliani una chiesa cattolica a Gaza, il bilancio sale a tre morti

    Colpita dagli israeliani una chiesa cattolica a Gaza, il bilancio sale a tre morti

  • Appello di Papa Leone, la violenza delle armi sia sostituita dal dialogo

    Appello di Papa Leone, la violenza delle armi sia sostituita dal dialogo

  • Bombardamenti in Ucraina, le forze russe distruggono due lanciatori e due stazioni radar

    Bombardamenti in Ucraina, le forze russe distruggono due lanciatori e due stazioni radar

L’effige di Donald Trump su una moneta, il tycoon come gli imperatori romani

L’effige di Donald Trump su una moneta, il tycoon come gli imperatori romani

Con la sua immagine anche lo slogan 'Fight, fight, fight' e il pugno alzato, ma la moneta scatena le reazioni dell’opposizione e sui social

Al via i negoziati in Egitto. Trump: "Hamas ha accettato cose importanti, nessuna tensione con Netanyahu'

Al via i negoziati in Egitto. Trump: "Hamas ha accettato cose importanti, nessuna tensione con Netanyahu'

Primo obiettivo la tregua e la consegna degli ostaggi, ma intanto non si fermano i raid

La tregua a Gaza tiene, ma continua ad essere in bilico. Nei mercati riappaiono frutta e verdura

La tregua a Gaza tiene, ma continua ad essere in bilico. Nei mercati riappaiono frutta e verdura

La questione della restituzione dei cadaveri degli ex ostaggi israeliani resta dirimente e complicata. Ne sono stati restituiti 9 su 28. Intanto l'Italia conferma la propria disponibilità ad essere presente sul campo