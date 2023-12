Israele: "Gli Usa non influenzano le nostre decisioni". A Betlemme annullati i festeggiamenti per il Natale Photo Credit: agenziafotogramma.it

Continuano le operazioni militari israeliane a Gaza con forti combattimenti in tutta la Striscia. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui nelle ultime 24 ore sono stati colpiti circa 200 obiettivi di Hamas. Il premier Netanyahu ha smentito in queste ore che gli Stati Uniti abbiano impedito ad Israele di compiere attacchi militari nella regione, come sostenuto dai media americani. In una telefonata con il presidente americano Joe Biden, Netanyahu ha specificato che Israele combatterà fino alla vittoria totale. E intanto a Betlemme, luogo simbolico per i cristiani, quest'anno non ci saranno celebrazioni del Natale in segno di solidarietà per il popolo palestinese. A comunicarlo sono le autorità locali della città che ospita la piazza della mangiatoia e la Basilica della Natività, Chiesa che ha un importante significato religioso in quanto luogo di nascita di Gesù. Al posto dell’albero di Natale inoltre è stata installata un'opera d'arte chiamata 'Natività sotto le macerie'.





NETANYAHU: "COMBATTEREMO FINO ALLA VITTORIA FINALE"

Le azioni militari di Israele "non sono dettate da pressioni esterne e l'utilizzo delle nostre forze è una decisione indipendente che spetta alle noi e a nessun altro". Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, respingendo le notizie secondo cui gli Stati Uniti avrebbero convinto Israele a non allargare il conflitto oltre la Striscia di Gaza. "Ho visto pubblicazioni false secondo cui gli Stati Uniti ci hanno impedito e ci stanno impedendo di effettuare operazioni nella regione - ha spiegato Netanyahu- Questo non è vero. Israele è uno Stato sovrano. Le nostre decisioni in guerra si basano su considerazioni operative, e non entrerò in dettagli".





ABU MAZEN: "LA LIBERA' E' VICINA"

"Il sole della libertà e dello Stato indipendente con Gerusalemme Est come capitale sta inevitabilmente arrivando, ed è addirittura proprio dietro l'angolo". Lo ha detto il presidente palestinese Abu Mazen nel suo discorso di Natale. "Il fiume di sangue, gli enormi sacrifici, la sofferenza e l'eroica fermezza del nostro popolo sulla sua terra è - ha aggiunto - la via verso la libertà e la dignità". Abu Mazen ha detto che i palestinesi "continueranno la lotta per raggiungere i legittimi diritti di vivere sul suolo della Palestina, in uno stato libero, indipendente e pienamente sovrano".