Istat, cala in Italia il numero di casalinghe

Redazione Web

10 luglio 2017, ore 12:57

Mezzo milione in meno in dieci anni

Vivono prevalentemente nel Centro-Sud e lavorano quasi 49 ore a settimana, in media più di 2500 ore in un anno. Senza andare mai in ferie. Un carico di lavoro elevato per le casalinghe italiane, così lo definisce l’Istat nel rapporto dedicato a questa condizione femminile nel nostro Paese. Che sottolinea come in dieci anni il numero di donne che lavorano in casa sia diminuito di circa mezzo milione. L’età media delle casalinghe è 60 anni. E la maggior parte di loro è residente nel Mezzogiorno. Una su cinque poi, tra le più giovani, è in povertà assoluta. In generale comunque la condizione economica delle casalinghe è peggiore di quella di altre lavoratrici, anche perché vivono in generale in famiglie monoreddito. Poco piu' della meta' delle casalinghe non ha mai lavorato al di fuori delle mura domestiche nel corso della vita.

