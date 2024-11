"It's time"! Mariah Carey rilancia sui social l'avvio della stagione natalizia, a 30 anni dalla sua hit

Puntuale come ogni anno, è arrivato per salutare Halloween e sancire così l'avvio della stagione natalizia: è l'ormai tradizionale video di Mariah Carey, che a suon di "IT'S TIME" torna a far suonare le note di una delle sue hit più famose, All I Want For Christmas Is You. Una tradizione social ormai consolidata per la star, attesa con impazienza dai fan - e non solo - sparsi in tutto il mondo.



DAL 2019 A OGGI

Un "meme" iniziato nel 2019, forse un po' per gioco, e poi ripercorso anno dopo anno, visto il successo del primo video, che ad oggi raccoglie più di due milioni e mezzo di visualizzazioni. A quei tempi Mariah era in hangover, dopo la serata di Halloween: ma allo scattare della mezzanotte, con l'arrivo del 1 novembre, si ritrovava nel letto con il pigiama natalizio, pronta ad intonare la sua canzone. Nel 2020 fu la volta di una porta piena di ragnatele, aperta da una figura mostruosa: dietro c'era la cantante, il solito pile rosso addosso e un grande albero di Natale alle spalle. Nel 2021 fu la volta di tre zucche spaccate a colpi di mazza da baseball. Nel 2022 Carey era invece una strega in uno scenario in bianco e nero, ma il 1 novembre era pronta a trasformarsi in un elfo del Natale, a cavallo di una renna. Lo scorso anno, la star era ritratta imprigionata in un blocco di ghiaccio, distrutto grazie ad un potente acuto. Nel 2024 la scena è più elaborata, spot di un marchio di gioielli: Carey è una moderna Morticia Addams, finché in un armadio vede la sua tutina rossa, e non può far altro che trasformarsi in una vera e propria regina delle nevi.





TRENT'ANNI DI ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU

E chissà se in quel 29 ottobre del 1994, la popstar avrebbe mai immaginato il successo planetario di questo brano. A trent'anni di distanza dalla sua uscita, è un pilastro delle atmosfere natalizie. E anche del patrimonio della cantante: a spiegarlo èche ha stimato per Carey un guadagno annuale, grazie alla canzone, di due milioni e mezzo di dollari.