Italia divisa in due dal maltempo, persistono i nubifragi al nord, mentre al sud a dominare e il caldo africano

Se al Nord in queste ore si fanno i conti con i danni delle forti precipitazioni, e non è finita perché è in arrivo una seconda perturbazione che colpirà particolarmente, secondo gli esperti del meteo, il Nord e la Toscana, al sud si fanno i conti con il caldo africano e con il pulviscolo sahariano. Il maltempo ha colpito pesantemente Lombardia e Veneto. Nella prima regione solo ieri sono caduti sul 30% del territorio regionale in 15 ore un quantitativo di pioggia pari a quello dell'intero mese di maggio, ma con picchi in alcuni casi persino doppi. Punte di oltre 120mm sono state registrate in modo diffuso e non localizzato, nel Lodigiano, nel Milanese, in Brianza e nel Varesotto, con picchi persino superiori ai 200mm. Oggi la situazione è in lento miglioramento, A Monza riaprono gradualmente i ponti sul Lambro, mentre si contano oltre 200 interventi dei Vigili del fuoco tra Milano e Gessate. Anche in Veneto si comincia a fare la prima parziale conta dei danni dell’ondata di maltempo che ha colpito la Bassa Padovana: due ponti sono crollati a Malo in provincia di Vicenza, nessuno è rimasto ferito. Argini hanno ceduto a Isola Vicentina, dove i carabinieri hanno salvato due donne rimaste intrappolate all'interno della loro auto in un sottopasso. Problemi con gli argini anche a Castelnuovo e tra Zimella e Cologna Veneta in provincia di Verona. A Vicenza danni alle scuole per la piena del Bacchiglione, con muri crollati a ridosso del fiume e scantinati allagati. Tra i anti interventi dei Vigli del fuoco nella città veneta, anche il salvataggio di un senzatetto e di una donna con la sua bambina rimasti isolati a causa degli allagamenti.





Cresce il livello dei fiumi

Le forti precipitazioni causate da questa ondata di maltempo stanno portando all’innalzamento dei livelli dei fiumi. Crescono i livelli del Po in Lombardia ed Emilia-Romagna. L'Agenzia interregionale per il fiume Po stima che i livelli del fiume possano nuovamente crescere nelle prossime 24-36 ore con valori prossimi alla soglia 1 di criticità nel tratto tra Piacenza e Boretto. Problemi anche al confine tra veneto e Friuli Venezia Giulia dove in queste ore sono sotto osservazione i livelli dei fiumi Livenza, Meduna e Tagliamento.





Le previsioni

Un miglioramento dal maltempo è previsto per domani al nord, anche se insisteranno dei temporali su Alpi, Prealpi e in pianura. Il Sud continuerà a fare i conti con il caldo africano. Previste punte di 37gradi nelle zone interne della Sicilia, mentre il sole tornerà a prevalere su buona parte dello Stivale. Ma sarà una tregua effimera, nel weekend torneranno le piogge, con tempo molto variabile al sud e rovesci sul basso Tirreno, in particolare tra Sicilia e Calabria. Tendenza: domenica con altri rovesci al centro-sud, localmente insistenti. Inizio settimana con altre piogge al centro-sud dirette poi verso il nord.