Italiani popolo di risparmiatori. Formiche malgrado inflazione e caro-energia

Gli italiani si confermano ancora una volta un popolo di risparmiatori. Nell'ultimo anno, nonostante la congiuntura economica negativa, la percentuale dei risparmiatori si avvicina ai livelli pre-pandemia, attestandosi al 53,5% (55,1% nel 2019), in netto aumento rispetto 2021 quando erano pari al 48,6% del totale.

IL RAPPORTO, TRA DATI E TENDENZE

Le scelte e gli orientamenti finanziari degli italiani sono stati fotografati nell'annuale rapporto realizzato dalla direzione studi e ricerca di Intesa Sanpaolo e dal Centro Einaudi. Tra gli italiani, secondo la ricerca, risparmia il 69% di chi ha un reddito netto mensile maggiore di 2.500 euro, ma solo il 36% di chi non arriva ai 1.600 euro. Cresce la percentuale di reddito risparmiata che sale all'11,5%, dal 10,9% del 2021. Tuttavia solo il 17% risparmia avendo in mente uno scopo preciso: il 30% lo fa per ragioni puramente precauzionali. Confermata la tendenza a tenere disponibilità liquide in eccesso (ad agosto i depositi ammontavano a 1.836 miliardi, ndr), nonostante l'inflazione che erode il potere d'acquisto. Le famiglie italiane tornano a "risparmiare e questo è un dato positivo", afferma Gregorio De Felice, capo economista di Intesa Sanpaolo. Il grande tema però è quello di una "elevata liquidità - aggiunge - tenuta dalle famiglie italiane ancora sui conti correnti e forse non tutte hanno compreso che con un tasso di inflazione del 10% tenere i soldi fermi e non investirli ha un inevitabile costo".

INVESTIMENTI, SU PUNTA SUL SICURO

Tra coloro che decidono di investire l'attenzione si concentra verso scelte sicure e senza rischi. In particolare aumenta l'interesse per il risparmio gestito e si confermano ai primi posti delle preferenze la casa e la previdenza. I risparmiatori italiani "rifuggono dal rischio e preferiscono impieghi in cui apparentemente il rischio non esiste", afferma Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo. In questo contesto il tema dell'educazione finanziaria è centrale per sollecitare ad investire i risparmi e per fare scelte sicure. Per gestire il rischio bisogna essere in "grado di valutarlo - aggiunge Gros-Pietro - e per farlo bisogna conoscere i prodotti. E' quindi importante migliorare l'educazione finanziaria e per farlo dobbiamo puntare sui giovani".