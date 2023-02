James Bond, dalle nuove riedizioni dei libri scompariranno i termini razzisti

Basta parole che richiamano al razzismo nei libri. La nuova edizione inglese dei romanzi di James Bond sarà infatti rivista e parole offensive come "negro", "nero" o "africano" spariranno per sempre dalle pagine. La decisione arriva qualche giorno dopo una controversia sull'editing dei testi dello scrittore inglese Roald Dahl scoppiata nei giorni scorsi e che tocca adesso anche un altro popolare scrittore britannico, Ian Fleming. Secondo quanto scrive il “The Telegraph”, dalla prossima ristampa di uno dei libri di maggior successo dei romanzi che hanno quale protagonista l'agente segreto 007 e che sarà pubblicata nel mese di aprile, "Casino Royale" (a settanta anni dalla pubblicazione) saranno cancellate tutte quelle parole inappropriate che potrebbero suscitare polemiche. "Casino Royale", è stato il primo e fortunato libro della saga ideata dallo scrittore Ian Fleming. Ma non sarà l’unico a passare sotto la lente della revisione.





Le altre revisioni

Abbiamo citato “Casinò Royale”, ma la nuova versione di "Vivi e lascia morire" uscita nel 1954, avrà una revisione nel passaggio in cui James Bond dà un’opinione sugli africani che operano nel commercio dell'oro e dei diamanti definendoli come "tipi piuttosto rispettosi della legge, a parte quando hanno bevuto troppo". La frase sarà modificata in: "tipi piuttosto rispettosi della legge, a mio parere". Lo stesso Fleming aveva autorizzato a modificare parole e frasi prima della sua scomparsa, avvenuta nel 1964. Un altro esempio, sempre dallo stesso libro riguarda una scena ambientata durante uno striptease in un nightclub di Harlem, che in origine era descritta come: "Bond sentiva il pubblico ansimare e grugnire come maiali alla mangiatoia" è stata modificata con questa: "Bond poteva percepire la tensione elettrica nella stanza". Questi sono solo pochi esempi, ma altre modifiche riguardano altri libri, tra cui "Thunderball" del 1961, "Quantum of Solace" del 1960 e "Goldfinger" del 1959. In questo caso eliminando le etnie. La Ian Fleming Publications Ltd ha giustificato le modifiche sottolineando che "Seguendo l'approccio di Ian Flaming, abbiamo esaminato le occorrenze di diversi termini razziali nei libri e abbiamo rimosso una serie di singole parole o le abbiamo sostituite con termini oggi più accettati ma in linea con il periodo in cui i libri sono stati scritti".