Jannik Sinner conquista lo Us Open, nella finale battuto l'americano Fritz 3 set a zero Photo Credit: foto agenzia fotogramma.it

Jannik Sinner ha battuto lo statunitense Taylor Fritz, numero 12 al mondo, 3 set a zero, con parziali di 6-3, 6-4, 7-5 e conquistato lo Us Open di tennis. Per il numero uno al mondo è il secondo Slam conquistato quest'anno dopo gli Australian Open. E' la prima volta che Sinner vince il torneo americano.





Primo Set

Primo set conquistato da Jannik Sinner in 41 minuti che vince 6-3 contro Taylor Fritz. Parte forte l'altoatesino che si porta subito sul 2-0, poi l'americano entra in partita e conquista il pareggio 2-2. Sugli spalti ad applaudire i due tennisti ci sono anche Taylor Swift e il fidanzato Trevis Kelce. In tribuna tra i vip anche Jason Tatum, campione Nba con i Boston Celtics e oro olimpico con Team Us. Il primo set procede poi in parità con l'americano che si porta sul 2-3, e con Sinner che spreca dopo una partenza lanciatissima, poi si riprende e pareggia i conti: 3-3. Poi Jannik allunga, si porta sul 5-3. Fritz, nemero 12 nel ranking Atp, appare in difficoltà, mentre l'italiano si concentra, sbaglia pochissimo e conquista il primo set che finisce 6-3 per Sinner.





Secondo Set

Anche il secondo set è stato vinto da Sinner col punteggio di 6-4 su Fritz. Inizia alla grande il secondo set per il numero uno del ranking che vince il primo game senza concedere nulla a Fritz. Nel secondo, l'americano difende il servizio, soffre, e pareggia i conti: 1-1. Ma è un Sinner deciso, concentrato, che si riporta in vantaggio 2-1, salvo poi concedere il gioco all'avversario per il 2-2. Quindi nuovo vantaggio per l'altoatesino, e nuovo pareggio per l'americano. In questo set sembra che i due tennisti riescano a difendere il servizio. La sfida scivola veloce, 3-3, poi 4-4. Quindi Sinner accelera e si porta sul 5-4, anche se Fritz sta crescendo. Sinner legge bene il match e conquista il 6-4. siamo sul 2-0. E' una gara molto veloce. In un’ora e sedici minuti a Sinner si è preso i primi due set della finale degli Us Open.





Terzo Set

Il terzo set sembra cominciare male per Sinner, che a servizio, che va sotto di 0-40, poi recupera e vince il primo gioco. Ma come nello schema dei precedenti set, l'americano pareggia i conti. 1-1. si va avanti così fino al 3-2 per L'altoatesino, quando Sinner ha la possibilità di allungare, ma il numero 12 al mondo cresce, pareggia, si porta prima sul 3-3 e poi sul 3-4. Jannik sembra in crisi, l'avversario ne approfitta e si porta sul 5-3. Arriva quindi la reazione del numero uno al mondo che pareggia i conti con un grande game , quello del 5 pari, grazie ad un contro break. Poi Sinner si porta in vantaggio 6-5 e subito dopo conquista il 7-5 per la vittoria finale. Per Sinner è il secondo Slam stagionale dopo l'Australian Open.