Jasmine Paolini eliminata a Ryad, la cinese Zheng vince facile con il punteggio di 6-1;6-1 Photo Credit: AGENZIA FOTOGRAMMA,IT

Resta la possibilità di andare avanti nel doppio con Sara Errani,con una vittoria domani semifinale ancora raggiungibile

Jasmine Paolini esce malamente di scena dal torneo di singolare delle Wta Finals di Riad. L'azzurra, numero 4 del mondo, cede alla cinese Qinwen Zheng, numero 7 del ranking Wta, con il punteggio di 6-1, 6-1 in un'ora e 8 minuti. Zheng si qualifica quindi per la semifinale come seconda del gruppo viola alle spalle della bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 del mondo, in campo contro la kazaka Elena Rybakina, numero 5 Wta e già eliminata dal torneo. La Paolini resta in corsa nel torneo di doppio insieme a Sara Errani, domani la coppia italiana sfiderà la taiwanese Hao Ching Chan e la russa Veronika Kudermetova e in caso di vittoria si qualificherebbero per la semifinale.

Argomenti

Paolini Ryad Zhang

