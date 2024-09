Jon Bon Jovi salva una donna pronta a gettarsi da un ponte

Una storia a lieto fine, quella che ha visto coinvolto la rockstar Jon Bon Jovi martedì scorso. L’artista si trovava su un ponte pedonale a Nashville per girare un videoclip quando, proprio nel mezzo delle riprese, è stato allertato dalla squadra al lavoro con lui, preoccupata dalla presenza di una donna che si sporgeva dalla ringhiera del viadotto minacciando di gettarsi e farla finita.





La dinamica

Le immagini dell’accaduto sono state riprese dalle telecamere di sorveglianza della zona poste sul ponte in questione (il Seigenthaler) e, una volta diffuse dalla polizia (con tanto di complimenti al cantante), hanno fatto il giro del web.

Nel video è possibile vedere la donna in bilico sul ponte che, dopo aver scavalcato la ringhiera di protezione, rimane in equilibrio assicurandosi con le braccia alla balaustra, ma evidentemente pronta a lanciarsi nel vuoto.

Il cantante si avvicina lentamente, con fare disinvolto, insieme a un’altra donna (probabilmente impiegata nella troupe al lavoro per il videoclip, tra gli assistenti accortisi del pericolo). Inizia a parlarle. Ovviamente dal video non è possibile ascoltare le parole precisamente pronunciate, ma l’approccio sembra molto amichevole e rilassato, tanto che l’artista si appoggia a sua volta alla ringhiera con entrambi i gomiti, ovviamente senza scavalcare la balaustra. È stato sufficiente un minuto di chiacchiera per convincere la signora a rinunciare e a mettersi in salvo. Bon Jovi è rimasto lì di fianco a lei, aiutandola a sollevarsi e poi assicurandosi che il pericolo fosse scongiurato definitivamente.