Putin a sorpresa annuncia una tregua lungo la linea del fronte ucraino in occasione della Pasqua

Cessate il fuoco a sorpresa. Durante un incontro con il capo di stato maggiore delle forze armate Valery Gerasimov, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato una tregua unilaterale lungo la linea del fronte in Ucraina, in occasione della Pasqua ortodossa che coincide con la Pasqua cattolica, a partire dalle 18 di oggi ora di Mosca, le 17 ora italiana, e fino alle 24 di domani. “Ci aspettiamo che gli ucraini seguano il nostro esempio, fermando le operazioni militari”, ha dichiarato il leader del Cremlino, specificando che le truppe russe sono pronte, comunque, a rispondere a qualsiasi violazione o provocazione da parte del nemico. Il presidente russo, che ha parlato di una cessazione delle ostilità decisa sulla base di considerazioni umanitarie, ha spiegato che la tregua rappresenta anche una sorta di banco di prova per valutare la capacità di Kiev di volere risolvere in maniera pacifica il conflitto. Droni russi sono stati abbattuti dalle forze di difesa ucraine pochi minuti prima dell’inizio della tregua annunciata ad Putin che Zelensky ha definito l'ennesimo tentativo di Mosca di giocare con le vite umane. La Russia e l'Ucraina hanno effettuato, intanto, uno scambio di prigionieri che ha portato alla liberazione complessiva cinquecento militari.