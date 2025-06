Justin Bieber, voglio sfidare Tom Cruise sul ring

Una strana richiesta quella comparsa sull'account Twitter di Justin Bieber. Il noto cantante canadese ha infatti sfidato Tom Cruise, protagonista della serie di film Mission Impossible, a un incontro sul ring. Il motivo di questa disputa è ancora un mistero, anche se qualcuno sospetta che dietro ci sia qualche ruggine del passato, forse una discussione. Per Justin Bieber non è una novità essere al centro dell' attenzione. Dopo essere stato arrestato, aver sputato sui fan ed essere stato coinvolto in scandali sessuali, il cantante ha poi deciso di farsi aiutare, avvicinandosi ad una chiesa australiana. Al momento Tom Cruise non avrebbe ancora risposto alla provocazione, ma nonostante questo, il mondo dello spettacolo già si divide. C’è chi dice che, nonostante l’ampia differenza d’età, l’attore abbia già la vittoria in pugno, mentre i fan del cantante preferiscono che si concentri sulla musica. Alcuni si offrono di ospitare l’evento, in caso Tom dovesse accettare. Non resta che aspettare una risposta di Cruise. Il tweet è arrivato dopo il successo della canzone di Ed Sheeran, “I don’t care”, cantata in duetto proprio con Justin Bieber. Il brano è primo nella classifica mondiale di Spotify a un mese dalla sua uscita.