Juventus vince da 6 anni ed entra nella leggenda

Juventus vince da 6 anni ed entra nella leggenda

Juventus vince da 6 anni ed entra nella leggenda

Redazione Web

22 maggio 2017, ore 12:25

I trionfi bianconeri vengono da lontano e insegnano molto. Anche alle inseguitrici

Se sei scudetti di fila vi sembran pochi... Il trionfo della Juventus è oggettivamente epocale e crediamo non ripetibile, in queste dimensioni. Un dominio così lungo, in un campionato tradizionalmente difficile e tatticamente esasperato come il nostro, merita un tentativo di spiegazione. Soprattutto mettendosi nei panni scomodi di chi spera di interrompere questa striscia di vittorie. Per riuscirci, l'ultima cosa da fare è abbandonarsi al sentimento più corrosivo che ci sia: l'invidia. Perché, dopo il rosicamento, scatta il riflesso condizionato del complottismo e del vittimismo. La Juventus vince e continua a vincere perché il puzzle è costruito alla perfezione. La società programma a breve e lunga scadenza, il tecnico ha un piano duttile e chiaro, la squadra è tenuta in pugno da uno zoccolo duro di campioni, che sa compattare lo spogliatoio e richiamare all'ordine, quando necessario. Non c'è nulla di casuale, di improvvisato. E' da questa consapevolezza che le inseguitrici devono partire, per compiere l'ultimo metro e mettersi al passo dei 6 volte Campioni d'Italia. Parliamo di Roma e Napoli, naturalmente, perché le milanesi sono al più un'idea e la Lazio non sembra poter crescere tanto, da entrare nel Grande Gioco.
Giallorossi e Azzurri, più che coltivare rimpianti per ciò che non è stato quest'anno, lavorino su quell'ultimo metro. Traggano esperienza e - non c'è nulla di male - insegnamento da chi ha saputo vincere tanto e tanto a lungo. La sensazione è che non manchi davvero molto e che per la Juve sarà dura resistere ai prossimi assalti, sempre che a Roma e Napoli la testa resti fredda e non si disperda quanto fatto sinora. Per essere ancora più chiari: se società e squadra lasceranno ai tifosi ripicche e accuse, tutto potrà cambiare. La Juventus, mentre si prepara alla finale di Champions League e al sogno del Triplete, ha già messo a segno colpi, potenzialmente decisivi, nel prossimo lustro. In questo, più vicino ai bianconeri appare il Napoli, squadra giovanissima, superbamente condotta, molto motivata e con tutti i big legati da lunghi contratti. Più nebulosa la programmazione della Roma, a cominciare dal prossimo allenatore. Come si vede, nulla accade per influsso divino. Le vittorie avranno anche molti padri, ma soprattutto arrivano da lontano, quando a crederci erano in pochi. Sono quei pochi a decidere tutto, oggi, mentre a festeggiare sono altri.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Cultura, nelle piazze italiane è arrivato il “Pranzo della Domenica"

    Cultura, nelle piazze italiane è arrivato il “Pranzo della Domenica"

  • Pontida, Salvini al raduno della Lega ribadisce il no del Carroccio a un esercito europeo

    Pontida, Salvini al raduno della Lega ribadisce il no del Carroccio a un esercito europeo

  • Tragedia a in provincia di Lecco, due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un’auto mentre andavano alla festa

    Tragedia a in provincia di Lecco, due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un’auto mentre andavano alla festa

  • Serie A, Bologna-Genoa 2-1, Verona-Juventus 1-1, Udinese-Milan 0-3

    Serie A, Bologna-Genoa 2-1, Verona-Juventus 1-1, Udinese-Milan 0-3

  • Tre aeroporti europei in tilt per un cyberattacco, ritardi e cancellazioni a Bruxelles, Londra e Berlino

    Tre aeroporti europei in tilt per un cyberattacco, ritardi e cancellazioni a Bruxelles, Londra e Berlino

  • Ernia a RTL 102.5: “Le mie canzoni sono il mio modo di dire ciò che tengo dentro. Nel disco ci sono feat con alcuni degli artisti che ascoltavo da ragazzino e sono felice di avere collaborato con loro”

    Ernia a RTL 102.5: “Le mie canzoni sono il mio modo di dire ciò che tengo dentro. Nel disco ci sono feat con alcuni degli artisti che ascoltavo da ragazzino e sono felice di avere collaborato con loro”

  • Napoli: studentessa spagnola di 20 anni morta dopo essere stata travolta sule strisce pedonali da un Suv

    Napoli: studentessa spagnola di 20 anni morta dopo essere stata travolta sule strisce pedonali da un Suv

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “My Only Angel” di Aerosmith & Yungblud, “Per Te” di Ernia, “Lunedì blu” di Frah Quintale, “Golpe” di Giorgia, “Vivo Morto o X” di Giuliano Sangiorgi e “Senza” di Renat

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “My Only Angel” di Aerosmith & Yungblud, “Per Te” di Ernia, “Lunedì blu” di Frah Quintale, “Golpe” di Giorgia, “Vivo Morto o X” di Giuliano Sangiorgi e “Senza” di Renato Zero

  • Esordio amaro per il Napoli in Champions League, perde 2-0 in casa del Manchester City

    Esordio amaro per il Napoli in Champions League, perde 2-0 in casa del Manchester City

  • "Vai Italia", Mogol e Al Bano firmano l'inno che accompagna la candidatura della cucina italiana a Patrimonio dell'Umanità

    "Vai Italia", Mogol e Al Bano firmano l'inno che accompagna la candidatura della cucina italiana a Patrimonio dell'Umanità

A Cincinnati trionfa Alcaraz, epilogo amaro per Sinner che si ritira

A Cincinnati trionfa Alcaraz, epilogo amaro per Sinner che si ritira

“Mi sento troppo male, non posso muovermi. Mi dispiace, non ce la faccio”, la resa di Sinner

Calcio, oggi il debutto dell'Inter e dell'Atalanta in Champions League

Calcio, oggi il debutto dell'Inter e dell'Atalanta in Champions League

Su RTL 102.5 la radiocronaca integrale di tutti i match delle squadre italiane impegnate nella massima competizione europea, mentre in Europa League seguiremo il cammino della Roma

Tennis, US Open, sarà ancora Sinner contro Alcaraz, l'azzurro super Auger Aliassime e vola in finale

Tennis, US Open, sarà ancora Sinner contro Alcaraz, l'azzurro super Auger Aliassime e vola in finale

Il numero uno al mondo supera il canadese in quattro set e ritrova di nuovo lo spagnolo nell'ultimo atto di un Grande Slam