L'Inter ha vinto lo scudetto, seconda stella conquistata con il successo nel derby contro il Milan

MILAN-INTER 1-2

La seconda stella dell’Inter è realtà. Nerazzurri campioni d’Italia per la ventesima volta. Serviva una vittoria nel derby, e una vittoria è arrivata. È la sesta stracittadina consecutiva che in nerazzurri riescono a vincere. Il Milan ha provato con un assalto finale a rinviare la festa dei cugini, ma poi è scoppiata la festa della Milano nerazzurra. Inter subito in vantaggio dopo 18 minuti con il colpo di testa vincente di Acerbi, un ex, dimenticato dalla difesa rossonera su sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel primo tempo l’intera sfiora il raddoppio con due grandi occasioni, ma prima Lautaro poi Thuram non inquadrano lo specchio della porta. Anche il Milan cerca un paio di sortite offensive, ma Sommer è attento su Leão e soprattutto su Calabria. A inizio di presa raddoppia l’Inter, in gol con Thuram: azione personale e rasoterra sul primo palo. Per molti minuti la squadra di Inzaghi controlla la situazione senza patemi, nel finale Pioli aumenta il peso offensivo del Milan con i cambi e a dieci minuti dal novantesimo il gol di Tomori riapre la partita. A quel punto i rossoneri spingono sull’acceleratore e schiacciano l’Inter ma Sommer non corre grandi rischi. Finale molto nervoso: prima rissa fra Dumfries e Theo Hernández, che rispolverano i loro antichi dissapori e vengono entrambi espulsi. Prima del fischio finale cartellino rosso anche per Calabria per una gomitata in faccia a Frattesi. Alle 22:43 è arrivato il fischio conclusivo dell’arbitro che ha dato il via alla festa interista. Questo è uno scudetto strameritato, conquistato con pieno merito e netto anticipo.