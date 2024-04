Giorgio Minisini fuori dai Giochi di Parigi 2024, escluso il re del sincro

E' stato il pioniere, poi il re del nuoto artistico azzurro. Ma Giorgio Minisini non farà parte della squadra italiana per i Giochi di Parigi 2024. Lo ha deciso il direttore tecnico del sincro, Patrizia Giallombardo, spiegando che "il doppio misto (specialità del campione romano, con 10 medaglie iridate e altrettante continentali, ndr) purtroppo non è stato inserito dal Cio nel programma olimpico e che il regolamento consente di convocare solo otto atleti più una riserva per nuotare gli esercizi tecnico, libero e acrobatico". Insomma non c'è il posto per il 28enne, a cui non sono bastate le medaglie conquistate in questi anni e le battaglie vinte contro i pregiudizi, lui uomo in uno sport declinato al femminile. Minisini farà invece parte della squadra per i prossimi Europei di Belgrado. "Comprendo e eccetto la decisione - ha commentato il nuotatore -, ora il mio obiettivo è confermarmi ai campionati Europei".

GIALLOMBARDO, DAI GIOCHI AGLI EUROPEI

"La seconda parte della stagione entra nel vivo - ha detto Giallombardo - Abbiamo selezionato due gruppi di atleti che affronteranno percorsi diversi: uno destinato a Parigi e un altro che si affaccia al prossimo quadriennio olimpico passando anche per gli europei di Belgrado. Di questo secondo gruppo di lavoro farà parte anche il campione Minisini, esempio di inclusività e determinazione, che con le sue prestazioni ha promosso l'ingresso degli uomini in un ambiente che era esclusivamente femminile. Con l'obiettivo di allungare la striscia di successi che l'ha reso un esempio per il movimento internazionale". Il regolamento "comporta scelte difficili. Sarà necessario avere a disposizione atleti al top della condizione - ha aggiunto l'allenatrice - che eseguano le tre routine con coefficienti ancora più alti rispetto al recente passato, evitando penalizzazioni (basemark) determinanti ai fini del punteggio e della classifica".