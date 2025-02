Karla Sofia Gascòn fuori dagli eventi promozionali per gli Oscar 2025. Anche Netflix si dissocia

Era la favorita fino a qualche giorno fa stando alle dichiarazioni di tutti gli esperti. Ma le cose ora sono veramente in salita per l'attrice del film di Jaques Audiard.

Questa settimana, Karla Sofía Gascón, candidata all'Oscar come migliore attrice per “Emilia Pérez”, avrebbe dovuto volare a Los Angeles dalla sua casa in Spagna per un'intensa settimana di campagna per i premi. Giovedì 6 febbraio, si sarebbe dovuta sedere con il suo sceneggiatore/regista e le sue co-star, Selena Gomez e Zoe Saldaña , al pranzo degli AFI Awards, un ritrovo scintillante al Four Seasons di Beverly Hills in cui ognuno dei 10 migliori film e dei 10 migliori programmi TV dell'anno scorso ha un tavolo e dove si verificano molti incontri. Venerdì avrebbe dovuto prendere parte alla cerimonia dei Critics Choice Awards e domenica avrebbe dovuto fare il viaggio fino a Santa Barbara per essere festeggiata come una dei nove vincitori del Virtuoso Award in cui i premiati sarebbero stati intervistati individualmente e poi collettivamente. Ma le cose andranno diversamente.

GASCON FUORI DALLA PROMOZIONE A HOLLYWOOD

Vista l’enorme controversia che ha travolto la Gascón negli ultimi giorni riguardo ai commenti che ha pubblicato su X qualche anno fa, The Hollywood Reporter anticipa che l’attrice sarebbe stata esclusa da ogni tipo di evento promozionale. Inoltre la prestigiosa testata americana parla di alte tensioni tra Gascón e Netflix che detiene la distribuzione del film e che ha investito milioni nella corsa ai premi. Ma non finisce qui. La piattaforma streaming, infatti, avrebbe rifiutato di fornire le solite cortesie concesse da uno studio a un candidato agli Oscar, come trasporto e sistemazione, per agevolare la sua presenza ai restanti incontri della stagione dei premi. Sempre secondo The Hollywood Reporter altri soggetti che avrebbero dovuto partecipare ad alcuni degli eventi sopra menzionati insieme all'attrice, fanno sapere che avrebbero annullato la loro partecipazione qualora se lei non avesse annullato la sua. Ad ogni, in questo clima tutt'altro che positivo che si respira attorno al suo nome in quel di Hollywood, Karla Sofia Gascón potrebbe ancora partecipare alle premiazioni più vicine a casa, come i Goya Awards, la versione spagnola degli Oscar, che si terranno sabato. Alcuni dei suoi comportamenti non sono considerati problematici in Europa come lo sono negli Stati Uniti.





L'attrice è già stata rimossa dalle e-mail e dalle letture pubblicitarie che promuovono il film per i premi. Ci vuole più tempo per adattare la pubblicità esterna, ma alcuni cartelloni che ora presentano immagini della Gascón metteranno presto in evidenza altri membri del cast.