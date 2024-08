Kimi Antonelli, ufficiale il suo approdo in Mercedes. Sarà lui a prendere il posto di Lewis Hamilton

Ora è ufficiale. L’Italia tornerà finalmente ad avere un pilota titolare nel campionato mondiale di Formula 1. L'annuncio del team Mercedes è arrivato a Monza dove, domani, è in programma l'atteso Gran Premio d'Italia. Kimi Antonelli è attualmente al volante della scuderia Prema, in Formula 2. Già da tempo il suo nome circolava nel paddock, ma non vi era stata alcuna ufficialità.





L'ANNUNCIO DEL TEAM

"La nostra formazione di piloti per il 2025 - ha dichiarato il team principal Toto Wolff - unisce esperienza, talento, gioventù e velocità pura. Siamo entusiasti di ciò che George e Kimi porteranno al team sia come piloti individuali, sia come partnership. La nuova formazione è perfetta per aprire il prossimo capitolo della nostra storia". Wolff ha anche ricordato che il 18enne bolognese ha dimostrato il talento e la velocità necessari per competere ai massimi livelli e che i risultati ottenuti nei test in Formula 1 di quest'anno sono stati impressionanti. Parole dedicate anche al compagno di squadra George Russel, nel team dal 2022: "George ha dimostrato di essere uno dei migliori piloti al mondo. Non è solo veloce, costante e determinato, ma è anche diventato un leader forte all'interno del team".





LE PAROLE DI KIMI

Non si sono fatte attendere le prime dichiarazioni di Kimi: "È una sensazione incredibile essere annunciato come pilota ufficiale Mercedes al fianco di George. Arrivare in F1 è un sogno che coltivo fin da quando ero bambino". Il giovane ha anche voluto ringraziare il team per il supporto e la fiducia che gli ha offerto fino a questo momento. Sul compagno di scuderia George Russel ha dichiarato: "Sono molto contento di diventare compagno di squadra di George. Ha seguito il programma junior del team come me ed è una persona per la quale nutro grande rispetto". Intanto sale l'attesa per il Gran Premo di Monza, in programma domani a partire dalle 15.