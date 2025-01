Kvaratskhelia lascia il Napoli e passa al Psg: il saluto (di notte) a Diego Armando Maradona

Manca solo l'annuncio ufficiale, ma è ormai sicuro il passaggio di Khvicha Kvaratskhelia dal Napoli al Psg.

I due club hanno definito anche gli ultimi dettagli di una trattativa di grande portata, la più importante di tutto il mercato europeo, trovando l'intesa per una cifra intorno ai 75 milioni di euro.

L'attaccante georgiano già oggi, probabilmente dopo aver saluto i compagni di squadra, partirà per Parigi per sottoporsi alle visite mediche di rito e iniziare la sua nuova avventura.

Kvaratskhelia, l'omaggio a Maradona

Prima di volare in Francia, Kvara ha voluto rendere omaggio al mito.

Infatti, già nella notte tra il 10 e l'11 gennaio è stato visto ai Quartieri Spagnoli presso il murale di Diego Armando Maradona.

Vestito con una felpa blu, il calciatore, che a febbraio compirà 24 anni, era accompagnato da un fotografo.

Presumibilmente, le immagini saranno pubblicate quando il trasferimento in Francia sarà ufficiale.

Kvaratskhelia lascia Napoli, la delusione di tifosi e Conte

In attesa del saluto pubblico ai tifosi, la città ha espresso delusione per la decisione del calciatore di lasciare Napoli.

E così ieri il cartonato di Kvaratskhelia - tra i protagonisti dello scudetto vinto due stagioni fa - è finito nei bidoni di raccolta dei rifiuti a Piazza Cavour.

A rivelare che il giocatore aveva manifestato la volontà di salutare il Napoli era stato alcuni giorni fa Antonio Conte, in conferenza stampa.

L'allenatore aveva espresso delusione per non essere riuscito a convincere il calciatore, che già in estate aveva espresso perplessità sulla sua permanenza nel capoluogo campano.



Gli azzurri sono attualmente primi in classifica, con 47 punti. Alle spalle c'è l'Inter, staccata di 4 punti, ma con due partite da recuperare.