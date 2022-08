L’Atalanta vince. La Salernitana travolge la Sampdoria. , pari e patta tra Lecce Empoli

L'ATALANTA VINCE A VERONA, KOOPMEINERS STENDE I GIALLOBLU'

Al Bentegodi di Verona, l'Atalanta ottiene la seconda vittoria del suo campionato grazie a un gol di Koopmeiners al 5' della ripresa. Dopo un brutto primo tempo, Gasperini sveglia i suoi con i cambi all'intervallo e ottiene la reazione sperata. Gli orobici mancano il raddoppio in più occasioni e rischiano fino alla fine. A un generoso Verona non basta un bel primo tempo e l'ottima prestazione di Lazovic. La squadra scaligera resta con un solo punto in classifica, mentre l'Atalanta sale a 7 e raggiunge in testa Milan, Lazio, Torino e Roma.

SALERNITANA SHOW, ALL'ARECHI POKER ALLA SAMP

La Salernitana schianta la Sampdoria (4-0) e conquista la sua prima vittoria stagionale. Una prova convincente dei campani che, trascinati dagli ex Candreva e Bonazzoli, archiviano la pratica blucerchiata in meno di un'ora. L'inizio è tutto di marca granata: due minuti e la squadra di casa si fa viva nell'area di rigore di Audero con Dia che viene murato al momento della battuta. La gioia per l'ex Villareal è rinviata soltanto di qualche minuto: Maggiore (7') inventa per Bonazzoli che s'invola sulla destra, entra in area ed appoggia per il senegalese che elude l'intervento di Ferrari e deposita la sfera in fondo al sacco. Nella ripresa la Salernitana parte nuovamente con le marce alte e chiude i conti con Vilhena e Botheim.

LA FIORENTINA FRENA IL NAPOLI, NIENTE FUGA IN AVANTI

Il Napoli impatta contro la Fiorentina e non riesce a centrare il tris di vittorie che nella settimana che potrebbe portare Cristiano Ronaldo lo avrebbe proiettato da solo in testa alla classifica: la squadra di Spalletti, fermata sullo 0-0 dopo aver segnato 9 reti nelle prime due gare, deve condividere il primato con Milan, Lazio, Torino, Roma e Atalanta. Aveva segnato, nel finale del primo tempo, con Osimhen, ma il gol è stato annullato per fuorigioco. Da segnalare lo sfogo del tecnico azzurro, Luciano Spalletti, al termine della gara con la Fiorentina: "Ogni volta che vengo qui accade sempre la stessa cosa. Mi hanno urlato contro per tutta la partita insultando mia madre pur avendo dei bambini accanto". Il tecnico viola Italiano commenta "Peccato, avremmo potuto vincere".