L’attore Julian Sands è stato dichiarato disperso, era partito per un’escursione in California

Grande apprensione per le sorti dell’attore di nazionalità Britannica Julian Sands . Da venerdì scorso, infatti, risulta disperso nelle montagne del sud della California, colpite da gelo e maltempo, e viene ora ricercato da elicotteri e droni. Sands, appassionato alpinista e trekker, era partito nei giorni scorsi per un’escursione sul Mount Baldy, nella catena delle Gabriel Mountains, una località frequentata tanto da escursionisti quanto da sciatori.

PHOTO CREDIT: Agenzia Fotogramma.it

COSA E’ ACCADUTO

La notizia è stata resa nota dall'ufficio dello sceriffo della contea di San Bernardino, citata poi da vari media tra cui Bbc e Guardian, che rivela solo oggi l''identita' di una persona data per dispersa da giorni. L’intera zona, dove Julian Sands si era recato per l’attività sportiva, è stata colpita nelle ultime ore da una brutta ondata di maltempo e gelo che rende anche difficoltose le operazioni di ricerca che sono già partite con droni ed elicotteri. La scomparsa di Sands e' stata denunciata anche da familiari nella serata di venerdì scorso, quando l’attore non ha fatto ritorno a casa.





LA CARRIERA



Julian Sands, attore 65enne, vanta una vasta filmografia che comprende sia pellicole per il grande schermo, sia serie tv. È stato protagonista di film come "Camera con vista" di James Ivory, "Il pasto nudo" di David Cronenberg, "Gothic" di Ken Russell, e "Boxing Helena" di Jennifer Lynch. Era tornato a recitare in Italia per il film dei fratelli Taviani con la pellicola Il sole anche di notte (1990), liberamente tratto dal racconto Padre Sergij di Lev Tolstoj. È stato protagonista anche di Il fantasma dell'opera di Dario Argento accanto alla figlia Asia. Nella seconda parte della sua carriera ha partecipato a film di successo seppure in parti minori come Ocean's Thirteen di Steven Soderbergh e Millennium - Uomini che odiano le donne di David Fincher. Tra i suoi ultimi lavori il film The Ghosts of Monday dell'italiano Francesco Cinquemani, un thriller ambientato a Cipro.