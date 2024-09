L'Austria verso una svolta storica, l'ultradestra in testa alle elezioni secondo gli exit poll

In Austria si sono chiuse le urne alle 17 per il rinnovo del Nationalrat, il Parlamento nazionale. Sono stati 6,43 milioni i cittadini chiamati a esprimere il proprio voto in un'elezione che potrebbe segnare una svolta storica per il Paese. Secondo i primi exit poll diffusi dall'emittente statale ORF, il partito di estrema destra FPÖ, guidato da Herbert Kickl, è in testa con il 29,1% dei consensi, superando i popolari dell'ÖVP del cancelliere Karl Nehammer, fermi al 26,2%. Seguono i socialdemocratici dell'SPÖ al 20,4%, mentre i Verdi si attestano all'8,6%. Il portavoce dell'FPÖ, Michael Schnedlitz, ha subito commentato i risultati parziali con entusiasmo: "Grazie a ogni singolo elettore: oggi gli austriaci hanno fatto la storia. La popolazione si è espressa chiaramente a favore del cambiamento". La rilevanza di questi risultati, se confermati, segnerebbe un'importante svolta per l'Austria, consegnando la vittoria al partito ultranazionalista e liberale per la prima volta nella storia del Paese.





UN CAMBIO EPOCALE

Se i dati degli exit poll si tradurranno in risultati definitivi, l'Austria potrebbe assistere a un cambiamento politico di portata storica. Sebbene l'estrema destra abbia già avuto accesso al potere in passato, come nel 1999 con Jörg Haider e nel 2017 con Heinz-Christian Strache, mai prima d'ora l'FPÖ aveva conquistato la maggioranza dei voti. Questa nuova affermazione arriva in un contesto politico profondamente mutato rispetto a cinque anni fa, quando l’ÖVP, sotto la guida di Sebastian Kurz, aveva trionfato con il 37,5% dei voti, portando Kurz a diventare il più giovane capo di governo al mondo. Dal 2019, però, numerosi eventi hanno scosso la politica austriaca: dalla pandemia di Covid-19 alle dimissioni di Kurz, seguite da un breve interregno di Alexander Schallenberg, fino all'ascesa dell'attuale cancelliere Nehammer, che guida il Paese dal dicembre 2021. Al contrario, l'FPÖ ha vissuto una parabola di risalita, dopo il crollo del 2019 a causa dello scandalo "Ibizagate", che aveva travolto il partito per corruzione. Sotto la guida di Herbert Kickl, ex ministro dell'Interno, il partito ha ritrovato slancio, cavalcando temi come l'opposizione all'immigrazione, alle misure anti-Covid e alle sanzioni contro la Russia, in difesa della neutralità austriaca. Kickl, 55 anni, ha già dichiarato di voler diventare il "Volkskanzler", ossia "il cancelliere del popolo", in caso di vittoria. Le sue posizioni si sono contrapposte a quelle del governo di coalizione ÖVP-Verdi, che ha criticato duramente, definendolo "il peggior governo di sempre". La sua retorica ha fatto presa su un elettorato in cerca di soluzioni forti, soprattutto in merito a temi centrali come l'immigrazione e la gestione della pandemia.