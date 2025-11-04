L'estate di San Martino: ecco perché le temperature sono così alte. Cosa accadrà nei prossimi giorni?

Francesco Fredella

04 novembre 2025, ore 12:00

Il Nord sarà sotto la protezione dell'alta pressione, il Centro godrà di belle giornate di sole, il meridione beneficerà un po' meno del 'bonus San Martino

Sole. Temperature che sembrano primaverili e non autunnali (soprattutto nella Capitale). Al sud, Puglia e Sicilia, c'è chi fa ancora il bagno. Un'anomalia, che però si registra di frequente: si chiama estate di San Martino. E porta sole e massime fino a 20 gradi.

Peggioramenti al Sud tra giovedì e venerdì

Dopo un inizio perturbato di novembre, arriva la cosiddetta 'Estate di San Martino' "un periodo soleggiato nel cuore dell'autunno in anticipo di una settimana sulla canonica fase dell'11 novembre, giorno del santo". Lo afferma Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, che preannuncia "massime quasi ovunque fino ai 16-20°C con condizioni un po' più rigide di notte" e peggioramenti al Sud tra giovedì e venerdì.

"Come nel 2024, novembre ci concede una fase soleggiata - sottolinea Tedici - Il tempo sarà bello quasi ovunque fino a giovedì, salvo locali piovaschi nelle prossime ore all'estremo Sud; da giovedì sera una bassa pressione porterà un sensibile peggioramento in Sardegna, in grado di causare da venerdì qualche rovescio anche in Sicilia e lungo la costa tirrenica, specie laziale, campana e calabrese".

La situazione in Italia, ecco cosa accadrà

"Come un anno fa, - aggiunge Tedici - il Nord sarà sotto la protezione dell'alta pressione che però farà aumentare lo smog e la nebbia, il Centro godrà di belle giornate di sole, il meridione beneficerà un po' meno del 'bonus San Martino' trovandosi tra i residui addensamenti delle prossime ore e il vortice mediterraneo previsto in arrivo da giovedì". Nel dettaglio Martedì 4. Al Nord: stabile e soleggiato. Al Centro: sole e temperature in aumento. Al Sud: atmosfera stabile. Mercoledì 5. Al Nord: nubi sparse, alcune nebbie al mattino. Al Centro: sereno, nebbie o foschie nei fondivalle. Al Sud: sereno e mite. Giovedì 6. Al Nord: nubi sparse, alcune nebbie al mattino. Al Centro: sereno, nebbie o foschie nei fondivalle. Al Sud: sereno e mite, peggiora in tarda serata ad iniziare dalla Sardegna. Tendenza: peggiora verso il Sud da venerdì. (ANSA).


Argomenti

estate di san martino
meteo

