L’Inghilterra testerà un sistema di allarme che suonerà contemporaneamente su tutti i cellulari della Gran Bretagna

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Quasi ogni telefonino verrà raggiunto da un segnale che lo farà vibrare e squillare con un suono molto forte, simile a quello di una sirena. Apparirà sullo schermo anche un messaggio: “ Questo è un test di emergenza, un nuovo servizio governativo del Regno Unito che ti avviserà se c’è un’emergenza pericolosa per la vita nelle vicinanze ”, allegando il link del sito dove sarà possibile consultare le indicazioni da seguire in caso di reale minaccia per la propria incolumità. Per uscire dalla schermata sarà sufficiente premere il tasto “ok” e le funzioni dello smartphone torneranno alla normalità. Il segnale arriverà su tutti i telefoni cellulari dotati di 4G o 5G per un massimo di dieci secondi e funzionerà anche sui dispositivi in modalità silenziosa. Questa modalità di avviso è già presente in molti altri Paesi, tra cui Stati Uniti , Canada e Giappone .

Il governo inglese ha deciso di testare una nuova misura di sicurezza nazionale attraverso l’utilizzo di telefoni cellulari. L’obiettivo è di riuscire a comunicare con più persone possibili in caso di minaccia per la sicurezza del Paese , informandole del rischio imminente. Per questo la prossima domenica 23 aprile alle ore 15:00 verrà testata l’efficacia di questo nuovo sistema.

Le proteste dei cittadini

Non sono mancate le proteste da parte di alcuni cittadini contro l’iniziativa. In prima fila gli attivisti impegnati contro la violenza domestica che hanno fatto notare come il test possa mettere in pericolo le vittime di abusi che nascondono un cellulare, che verrebbe così scoperto per via del forte segnale acustico emesso nel momento del test. Altre persone si sono “lamentate” del fatto che l’allarme possa disturbare le persone alla guida, diventando possibile causa di incidenti.

La protesta riguarda anche la preoccupazione per gli anziani che, secondo alcuni, potrebbero spaventarsi nel sentire una sirena così vicina, andando nel panico. Tuttavia, i funzionari del governo inglese hanno dichiarato che “se il telefono è spento, l’allarme non suonerà”, rendendo gestibile la situazione per chi non voglia riceverlo. Alex Woodman, ufficiale dei Vigili del fuoco, ha raccontato come tale sistema potrebbe diventare fondamentale in futuro, pur causando il test qualche disagio: “Per dieci secondi potrebbe essere scomodo per alcuni, ma è importante perché la prossima volta che lo ascolti, la tua vita e le azioni salvavita dei nostri servizi di emergenza potrebbero dipendere da questo”.