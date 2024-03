La Regina Camilla a Londra alla messa del Giovedì Santo, Carlo assente ha mandato un videomessaggio

Re Carlo III non ha nascosto la sua grande tristezza per il fatto di essere stato costretto a non partecipare al solenne rito pubblico di oggi, del Giovedì Santo , tradizione secolare per i sovrani britannici nella loro veste di capi della Chiesa anglicana. La decisione è stata presa dopo le raccomandazioni dei medici di non presenziare a eventi affollati durante le cure a cui è sottoposto in seguito alla diagnosi di cancro annunciata a inizio febbraio. A confessarlo è stato lo stesso sovrano nel messaggio trasmesso anche in video ai fedeli invitati alla liturgia reale, celebrata nella storica cattedrale medievale di Worcester, non lontano da Birmingham, in Inghilterra centrale.





Il video di Re Carlo