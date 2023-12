Nuova ondata di polemiche su Chiara Ferragni, dopo i pandori, ora tocca alle uova di Pasqua

Chiara Ferragni è nuovamente al centro delle polemiche per un’altra operazione di beneficenza sospetta che nel 2021 e nel 2022 riguardò la vendita di uova di Pasqua sponsorizzate con lo scopo di finanziare un’operazione benefica . Ad accusare l’imprenditrice digitale è stata dalle colonne de Il Fatto Quotidiano Selvaggia Lucarelli che ricostruisce che a fronte di circa un milione e duecentomila euro di cachet versato da Dolci Preziosi alla Ferragni non c’è stata nessuna donazione da parte dell’influencer. Lucarelli poi ricostruisce che 36 mila euro sono state invece devolute all’associazione Bambini delle Fate (che assiste bambini e ragazzi affetti da autismo), dall’azienda produttrice delle uova . A riferire questa circostanza alla giornalista, il fondatore dell'impresa sociale di Treviso, Franco Antonello, che è stato smentito però dalla Ceralitalia, azienda proprietaria del marchio Dolci Preziosi che, in una nota, si è dissociata dalle dichiarazioni di Antonello, negando così " una presunta volontà dell'azienda Cerealitalia di scrivere che il contributo erogato dall'azienda stessa, all'Impresa Sociale, fosse legato alle vendite delle uova ''Dolci Preziosi - Chiara Ferragni''. Lucarelli ha ripreso oggi la vicenda su X e ha dichiarato che vecchi post di promozione delle uova di Pasqua dolci Preziosi presenti sulla pagina Instagram di Ferragni sono ora spariti.

Precisazione della Giochi Preziosi

"In riferimento alle notizie riprese da alcuni organi di stampa nazionali, relativamente a operazioni commerciali tra Preziosi Food (erroneamente citata Giochi Preziosi) e Chiara Ferragni, negli anni 2021 e 2022, Giochi Preziosi Spa precisa che il controllo della suddetta azienda è stato ceduto al veicolo controllato dal fondo Vertis nel giugno 2016". Lo chiarisce il gruppo sottolineando in una nota che "ogni operazione - anche - commerciale di Preziosi Food successiva a giugno 2016 è estranea a Giochi Preziosi Spa". Intanto il Codacons ha annunciato di essere pronto a un nuovo esposto all'Autorità per la concorrenza per la vicenda delle uova di Pasqua, ''per la possibile pubblicità ingannevole a danno dei consumatori e pratica commerciale scorretta''.