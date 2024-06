Il gelato al pollo? Esiste per davvero, lo produce una macelleria di Grosseto. Ecco perché è nato...

Aperti da oltre 100 anni. “Siamo alla quarta generazione di macellai”, dice Roberto Chiti al telefono. Produciamo un prodotto cono-gelato fatto con la carne di pollo. “Ha l’aspetto del cono, si abbina bene con la carne. All’interno, cotto, c’è carne di pollo macinata con una crema di formaggio spalmabile”, racconta Chiti.

E’ la notizia che circola da giorni in Rete. Chiti si descrive come un visionario che di notte sogna le ricette da proporre ai clienti. “E’ un modo anche per far mangiare la carne ai bambini”, aggiunge.

LA STORIA DI CHITI

Roberto, 58 anni, da sempre in macelleria con sua moglie Lucia e i due figli (Lorenzo e Francesco). Al bancone c'è Maria Chiara, sorella di Roberto, Simone è specializzato nella lavorazione delle carni insieme a Patrick. Questa macelleria, una vera boutique, si trova nel centro di Grosseto ed è storica. Intere generazioni hanno acquistato carne da Roberto

“E’ buonissimo. Ma è salato. Voglio dirvelo subito. Non pensate che sia ghiacciato”: il telefono di Roberto Chiti squilla ininterrottamente. La sua ultima ricetta, una vera trovata p

IL GELATO PIACE AGLI ITALIANI

E il gelato piace sempre di più agli italiani. Secondo i dati del settore gelati di Unione Italiana Food, nel 2023 in Italia sono state realizzate 170mila tonnellate di gelato industriale. Si tratta di un giro d'affari di quasi 1,9 miliardi di euro e di un consumo pro capite di 2,14 kg. Grandi numeri che sorridono all'industria del gelato. Il Sole 24 ore, uno dei quotidiani economici più autorevoli, parla di grandi volumi legati all’export: 80.400 tonnellate nel 2023 per un valore di 355 milioni di euro. «Secondo l’Osservatorio Economico Maeci su banca dati Istat, nel 2023 le esportazioni di gelati italiani sono diminuite del 4,7%, ma a gennaio 2024 su gennaio 2023 i numeri dicono che vi è stato un aumento del 18%. Le previsioni del 2024 sono molto positive e confidiamo in un ulteriore incremento», dice Alberto Piscioneri, general manager di Tonitto 1939, a Il Sole24 ore.